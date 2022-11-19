美國獄警執法暴力　叉頸＋壓牆狂毆　非裔男變成「人肉沙包」

美國警察執法暴力事件屢見不鮮。如今，位於佐治亞州的卡姆登縣（Camden County）監獄再度傳出執法暴力案件，內部監視器日前拍下多名獄警圍毆囚犯的畫面，讓遭毆囚犯的辯護律師氣炸，要求警方開除並逮捕施暴的獄警。



根據美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，現年41歲的非裔男子 Jarrett Hobbs 在今年9月3日，因違反交通規則和持有毒品罪被關押在卡姆登縣監獄，結果當天晚上就遭到至少3名獄警闖進牢房內毆打。

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據聯邦法院的記錄， Jarrett Hobbs 當時一直用腳踢牢房的門而且拒絕停止，疑似因此把獄警激怒。監視器畫面顯示，當時一名獄警衝進牢房，抓住 Jarrett Hobbs 的脖子，試圖把他逼到牆角，隨後又有4名獄警跟着衝進去。其中一名獄警開始狂毆 Jarrett Hobbs 的後腦杓，另外至少有2名警察也跟着揮拳狂揍，一群人從牢房內打到「出鏡」。

A Georgia sheriff has ordered an internal investigation “to begin immediately” after five deputies brutally beat Jarrett Hobbs inside a jail cell https://t.co/pTXZx7Flkl pic.twitter.com/nHURbE8Huq — philip lewis (@Phil_Lewis_) November 15, 2022

雖然警方事後宣稱， Jarrett Hobbs 當天有襲警舉動，多名獄警的臉部及眼睛都有受傷，但因為監視器畫面並未拍到 Jarrett Hobbs 動手的畫面，加上警方也無法證實 Jarrett Hobbs 與警方先後動手的順序，因此其辯護律師丹 Harry Daniels 也主張 Jarrett Hobbs 有理由反擊警方的非法襲擊。

Harry Daniels 於本週公開這段關鍵畫面，憤怒表示，「沒有任何人應該像這樣被毆打」，「我不在乎他是不是把那扇門踹倒，你就是不應該這樣毆打一個人。」 Jarrett Hobbs 的家人也聚集在法院外，要求為 Jarrett Hobbs 伸張正義。

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據悉， Jarrett Hobbs 已經於9月30日從卡姆登縣監獄獲釋，但仍被關押在家鄉北卡羅來納州（State of North Carolina），緩刑於11月7日被撤銷。卡姆登縣警方則表示目前已經針對這起事件展開獨立調查。

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