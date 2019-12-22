涉摑示威者＋掟磚被判罪　法官稱警察是表達「憤怒、恐慌或報復」

在今年5月1日，有兩名警員在法國「黃背心運動」中，刻意向示威者使用暴力，被控「執行公職時刻意使用暴力」，於12月19日被當地法院判刑監禁2個月和4個月，可以說是法國抗議運動中，首次有警察因暴力對待示威者而被定罪。

法國「黃背心運動」是2018年11月開始的抗議運動，抗議運動後來蔓延至全球多個國家及地區。示威者起初因為不滿油價持續上揚，以及馬克龍（Emmanuel Macron）政府調高燃油稅而上街抗議，但是訴求迅速擴大到提升草根和中產階級的購買力，以及要求法國總統馬克龍下台等，是法國自1968年的學生運動「五月風暴」以來最大規模的社會動盪。

因為不滿油價持續上揚，法國民眾在2018年11月發起「黃背心運動」的抗議運動。(Getty Images)

根據法國國際廣播電台報道，其中一名44歲的警員向8米外的示威者丟石頭，雖然並沒有人受傷，但是影片在網上被瘋傳。儘管他解釋，丟石頭是因為要建立「安全距離」，並不想傷害任何人，但法官指出，他的行為不能被視為是「正當防衛」，更像是憤怒、恐慌或報復的表達，而「執行公職時刻意使用暴力」的罪名成立，判緩刑2個月，結束後，依然可以執行職務。

法國黃背心運動於11月踏入一周年，民眾號召大罷工以重振運動：

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據報道，另外一名警員同樣在抗議運動中，使用過度武力，掌摑一名示威者，而被判刑4個月。雖然獲准緩刑，但需繳罰款1,000歐元（約8,636港元），結束後，同樣可以繼續執行職務。

值得一提的是，在2018年11月爆發「黃背心運動」之後，法國警察對付示威者的手段一直飽受爭議。根據官方統計，在抗議運動中，約有2,500名示威者及1,800名警員受傷，其中共有24名示威者失明，因為壓力關係有64名警察自殺。

在2018年11月爆發「黃背心運動」之後，法國警察對付示威者的手段一直飽受爭議。（AP）

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