有損威信？意大利警察拒戴政府分派粉紅色口罩　工會：影響形象

全球新冠肺炎疫情持續延燒，多國政府都為社會前線工作者備妥防疫用品，好讓他們在執勤之餘無須再為此費心。不過意大利警察13日收到政府分配的「粉紅色」口罩時卻有些不滿，認為戴上的話恐有損警方形象，希望能改發「樸素點」的口罩。
《衛報》報道，意大利新冠肺炎緊急小組日前寄送政府配發的口罩給6個城市的警察，不過他們收到時卻都拒絕戴上這些「不合適的口罩」。
警察工會秘書長鮑里尼（Stefano Paolini）隨後也就此事，寫信給警察局長賈尼尼（Lamberto Giannini）反映基層意見。
鮑里尼在信中寫道，政府同意為警方採購粉紅色口罩的決定令人匪夷所思，並稱警察身穿制服再搭配粉紅色口罩非常「奇怪」，且恐怕還會損害警方執法的形象。他最後明確表示「我們要求您立即採取行動，確保警察佩戴與制服顏色一致（白、藍或黑）的口罩值勤」。
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根據《紐約時報》報道，鮑里尼信中引用警察局長2019年所頒布的備忘錄內容，當中告誡警察「避免穿着可能有損警察莊重形象的不得體服裝」。鮑里尼事後受訪時表示，他們的訴求合情合理，尤其警察威信逐漸降低，引此更必須表現出權威與效率的一面，他也強調此舉「絕不是對顏色有偏見」。
意大利基礎設施和交通部副部長貝拉諾娃（Teresa Bellanova）則在社交平台上表示，「配戴五顏六色的口罩並無不得體之處，決定人民對執法人員尊敬的不是顏色問題，而是取決於他們的舉止以及工作方式」。
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