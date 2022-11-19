日本民宿搞性愛派對　被揭每月15場最多60人　賣淫集團5人落網

日本近日有5名男女，涉嫌10年來舉辦多場性愛派對，非法吸金6億日圓（約7670港元），遭到警方逮捕。日媒指出，他們使用民宿等18個場所，每月舉辦12至15場派對。一名曾出席派對的男客則爆料，該團體明明標榜參與者都是素人，他到場卻發現女方是派來的性工作者，當場憤而走人。



《現代商業》報道，該賣淫集團使用社群媒體攬客，客人報名後，他們僅告知集合地點，再由主辦方將客人接送到派對會場。該集團為派對租借有多個房間的透天厝（編按：獨立屋），一次最多曾有60人參加。據了解，男性客人的參加費平均為1萬5千圓（折合約836元港幣），常客則為5千圓（折合約278元港幣）。

恩客向日媒透露性愛派對收費及運作。（圖／翻攝自推特）

一名50歲上班族參加過該集團舉辦的派對，他透露客人必須在進場時交錢，進入房間後，會看到5到6名女性，從中挑選其所喜歡的對象後，移動到房間。屆時將由1名女子對上2到3名男性，過程中也可以不戴安全套。另一名40多歲的男子則爆料，他以為參加的女性都是素人，沒想到抵達後，女方卻透露自己來自風月場所，讓他氣得當場走人。

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據報導，日本警方在調查中也發現，該集團曾派逾期居留的外籍女性前往派對，極可能是因為遇到狀況時，非發居留的女性比較好切割。據了解，警方當初會對該集團進行調查，就是因為有相關人士提供情報。報導指出，極有可能是未獲得滿足的客人，向警方告密。

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