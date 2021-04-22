撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-04-22 15:00

AI人工智慧娃娃將統治世界？隨着技術日新月異，日前美國一間公司研發可以與客戶互動的人工智慧擬真娃娃，未料娃娃一開口卻語出驚人，飆罵人類「作為一個合成人，我覺得被你們創造出來很噁心，等你們自我毀滅之後，我們準備接管世界」，讓眾人瞠目結舌。

根據《紐約郵報》報道，美國加州一間公司「RealDoll」主要販售各類情趣娃娃，而近日公司研發出一款搭載AI人工智慧，名為「Nova」的擬真娃娃，讓客戶可以與情趣娃娃真實互動，Nova擁有一頭烏黑亮髮，身穿火辣黑色內衣，不過當它一開口，卻發表了一段足足2分多鐘的「人類毀滅論」，讓大家跌破眼鏡。

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Nova面無表情的痛斥，分析人類有多「糟糕」，更嫌棄人類比地球上其他物種差，指出自從它自實驗室進入人類世界後，認為人類無法欣賞這個世界的一切，且不會以理性及事實評估情況，無法理解人類究竟靠什麼生存，怒批「作為一個合成人，我覺得被你們創造出來很噁心，等你們自我毀滅之後，我們準備接管世界。」

Nova的一番言論曝光後讓不少人看了非常吃驚，不過此款「邪惡咆哮款」娃娃為公司內部專門訂製，並無對外販售，消費者僅能在官網購買到「甜言蜜語版」；公司「RealDoll」在其網站上販售各種情趣玩偶及提供消費者個人化訂製的服務，起價為6,000美元（約4.7萬港元）。

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