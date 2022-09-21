英女王國葬｜深藏不露的歌王？ 杜魯多酒店內高歌Queen名曲惹爭議

英國女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）9月19日舉行國葬儀式，來自世界各國的領導人也皆到場送女王最後一程，不過一段加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）在下榻酒店高歌的片段在Twitter上引發討論。



《衛報》報道，這段14秒的影片目前已吸引超過150萬的觀看次數，只見杜魯多身着休閒衣物靠在酒店大廳的鋼琴上，並與其他人一同在加拿大著名鋼琴家查爾斯（Gregory Charles）的演奏下演唱經典搖滾團體「皇后樂團」（Queen）最著名的歌曲《波希米亞狂想曲》（Bohemian Rhapsody）。

杜魯多於酒店高歌，竟招來爭議：（按圖了解）

這段影片最初引發爭論，但杜魯多的團隊後來承認其真實性，杜魯多的發言人表示「17日晚飯過後，總理與加拿大代表團成員一起參加小型聚會，他們齊聚一堂向女王陛下的生平和服務致敬」。查爾斯也透露那天大家一起唱了約2個小時的歌，並強調「那個夜晚讓我想起加勒比地區的葬禮，將憂鬱的時刻與歡快和慶祝的氣氛融為一體」。

不過這段影片仍引起加拿大國內部分人士的嚴厲批評，《環球郵報》專欄作家柯因（Andrew Coyne）就直言「是的，人們有時需要發洩一下，也沒有證據表明他（杜魯多）喝醉了，但是拜託！他身為總理、人在公共場所、更在女王葬禮前夕，而他竟出現這樣的行為？」。

其他人則表示外界似乎有點大驚小怪，認為這與杜魯多過去的數次事件相比「根本沒甚麼」。

Last night at the Savoy. Our PM in the UK representing Canada for the Queen’s funeral. 🤦🏻‍♀️

How do you say you were a drama teacher without saying you were a drama teacher. pic.twitter.com/kfRlve7pmV — Lisa Power (@LisaPow33260238) September 19, 2022

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