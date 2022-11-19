APEC｜2022年亞太經合組織領導人宣言｜摘要

當地時間2022年11月18日至19日，亞太經合組織第二十九次領導人非正式會議在泰國曼谷舉行。會議通過宣言，摘要如下：



我們，亞太經合組織經濟體領導人，於2022年11月18日至19日在曼谷舉行四年來首次線下會議。我們將繼續落實《2040年亞太經合組織布特拉加亞願景》，包括實施《奧特奧羅亞行動計劃》。今年亞太經合組織主題是「開放、聯通、平衡」，我們圍繞全面開放、全面聯通、全面平衡的三大優先領域開展工作，推動亞太地區實現長期、強勁、創新、包容經濟增長和可持續發展。

我們持續努力應對新冠肺炎疫情，減輕對民眾和經濟的影響，改善所有人生活水平和健康福祉。

今年，我們還見證了在烏克蘭的戰爭進一步給世界經濟帶來不利影響。對此問題曾有過一次討論。我們重申各方在包括聯合國大會和安理會等其他場合表達的立場，包括2022年3月2日多數投票通過的ES-11/1號決議（141票贊成、5票反對、35票棄權、12國未投票）對俄羅斯侵略烏克蘭表達最強烈的痛惜，並要求俄羅斯從烏克蘭領土上徹底、無條件撤出。多數成員強烈譴責在烏克蘭的戰爭，強調這場戰爭正在導致人民嚴重受苦並放大了世界經濟現存的脆弱性，包括制約增長，增加通脹，打斷供應鏈，加劇能源和糧食的不安全性，擴大金融穩定風險。關於這個形勢以及相關制裁還存在其他觀點和不同評估。我們認識到亞太經合組織不是解決安全問題的論壇，安全問題可以對全球經濟帶來顯著的後果。

我們重申致力於實現亞太經合組織布特拉加亞願景，到2040年建成一個開放、活力、強韌、和平的亞太共同體，實現亞太人民和子孫後代的共同繁榮。我們將繼續加強亞太經合組織作為亞太地區重要經濟合作論壇的作用。亞太經合組織合作將為應對共同挑戰提供務實方案，助力落實聯合國2030年可持續發展議程。為此，我們決心加強合作勢頭，通過《生物循環綠色經濟曼谷目標》開展可持續發展行動。

貿易和投資為應對全球挑戰、實現亞太人民繁榮發揮關鍵和不可替代的作用，並帶來實實在在的收益。我們強調國際貿易和世界貿易組織在促進全球經濟復甦、增長、繁榮、減貧、人民福祉、可持續發展以及開展環境保護合作方面發揮的重要作用。我們重申致力於打造一個自由、開放、公平、非歧視、透明、包容和可預測的貿易投資環境。

我們歡迎世界貿易組織第12屆部長級會議成果，決心堅持並加強以世界貿易組織為核心、以規則為基礎的多邊貿易體制。我們期待早日有效落實第12屆部長級會議成果。我們支持世界貿易組織進行必要改革，增強其職能，更好應對當前全球貿易挑戰。我們致力於共同推動第13屆部長級會議取得有意義的進展。

我們認識到《利馬宣言》和《北京路線圖》對推進亞太自貿區的有益貢獻，歡迎重啟亞太自貿區對話。我們將繼續保持這一勢頭，通過亞太自貿區工作計劃促成高質量和全面的區域貿易安排。同時，我們將進一步加強與亞太經合組織工商諮詢理事會等利益攸關方合作。

為實現疫後經濟復甦，我們將優先推動以增長為重點的結構性改革，實現包容、可持續和創新改革，包括為所有企業特別是中小微和初創企業創造有利環境，增強中小企業「專精特新」能力，促進其提高生產力並融入國際市場。

此外，我們認識到亟需提高服務業競爭力，特別是受疫情影響最為嚴重的旅遊、交通運輸和其它服務業領域。我們重申到2025年全面實施《亞太經合組織服務業競爭力路線圖》，通過提高亞太地區在全球服務貿易中的份額，我們能夠為亞太經濟注入動力，鞏固亞太經合組織作為世界增長引擎的地位。

宏觀經濟和結構性政策對本地區應對通貨膨脹、促進經濟可持續復甦和提高生活水平至關重要。我們重申可持續融資、能力建設和技術援助對創新、增長以及應對環境挑戰的重要性。我們將繼續推進數字工具發展，促進經濟活動和提供公共服務，推動普惠金融。

我們讚賞亞太經合組織在促進人員安全往來方面的工作，包括恢復跨境旅行安全通道特設工作組所做工作，為促進亞太地區人員往來做出重要貢獻。我們將加強合作，促進本地區安全和無縫跨境旅行，改善基礎設施，改進疫苗接種證書互認，確保亞太經合組織商務旅行卡包容性。

我們重申致力於通過落實《亞太經合組織互聯互通藍圖》等措施，促進亞太地區開放、聯通。我們將加強硬件、軟件和人員聯通，促進數字互聯互通，通過高質量基礎設施建設和投資大力促進區域、次區域和偏遠地區互聯互通。我們重申促進恢復可持續、包容和強韌的旅遊業。我們將促進供應鏈開放、安全和韌性。

數碼技術和創新可以發揮更大作用，推動包容和可持續增長，提升服務可及性，改善民生。我們將消弭數字鴻溝，提升數字基礎設施可及性，支持發展數碼技術和數字能力。我們將促進數據流動，加強數字交易中消費者和商業信任。

我們認識到，數字轉型及促進區域數字系統互認，能夠促進貿易、減少貿易壁壘、加速經濟增長。我們鼓勵亞太經合組織提出更多前沿和綜合性數字經濟合作倡議。我們將加快落實亞太經合組織《互聯網和數字經濟路線圖》，充分利用新興技術，為企業和消費者創造有利、開放、公正、非歧視的數字生態系統。

我們承諾推動強勁、平衡、安全、可持續和包容性增長。我們認識到需要加大力度應對當前挑戰，其中包括氣候變化、極端天氣和自然災害、糧食安全以及減少對化石能源依賴，促進可持續能源轉型，確保本地區能源韌性、可及性和安全性。

我們將加快推動經濟政策、合作和增長，支持全面應對所有環境挑戰的全球行動，呼籲深化與利益攸關方合作。

我們通過《生物循環綠色經濟曼谷目標》，將其作為推進亞太可持續發展的全面框架。我們將通過有雄心、積極和綜合方式推進落實曼谷目標。我們歡迎今年設立「亞太經合組織生物循環綠色經濟獎」，促進本地區可持續發展成就。

我們將繼續調動資源抗擊新冠肺炎疫情，加強衛生體系建設，預防和應對未來健康威脅，我們決心讓疫苗成為全球公共產品，我們要繼續致力於提升數字解決方案和衛生服務可及性，加強衛生體系，實現醫療衛生全覆蓋。

我們承諾加大力度促進鄉村振興，維護長期糧食安全，確保建立更具韌性、高產、創新和可持續的農業和糧食系統，強化全球糧食供應鏈，減少糧食損失和浪費。我們也重申致力於實現農業、森林、海洋資源和漁業的可持續資源管理。

我們認識到，只有充分發揮社會潛力才能實現長期經濟增長。我們承諾創造條件，使包括中小微企業、婦女在內的所有人都能獲得經濟機會，為經濟增長做出貢獻並從中受益，使勞動者能夠參與數字和綠色經濟。

我們認識到腐敗損害經濟增長和發展，承諾團結一致採取務實行動，共同打擊跨境腐敗，拒絕為腐敗分子及其非法財產提供避風港。

我們歡迎2022年亞太經合組織部長級會議以及貿易、旅遊、衛生、林業、糧食安全、婦女與經濟、中小企業和財政等專業部長級會議成果。

我們感謝泰國主辦2022年亞太經合組織領導人非正式會議。期待美國主辦2023年亞太經合組織領導人非正式會議。歡迎秘魯、韓國分別擔任2024年、2025年亞太經合組織東道主。