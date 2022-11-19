馬來西亞大選｜安華慕尤丁同稱夠數籌組政府　國陣意外慘敗

11月19日是馬來西亞大選的投票日，有逾900名候選人角逐220個國會議席。各地票站已在下午6時關閉，點票結果晚上9時後陸續揭曉。選戰由最初預期的三頭馬車，變成安華（Anwar Ibrahim）領導的希望聯盟和慕尤丁（Muhyiddin Yassin）領導的國民聯盟之爭，出現「懸峙政府」。扎希德（Ahmad Zahid bin Hamidi）領導的國民陣線則慘敗，迎來歷來最差成績。



選舉委員會於20日凌晨近4時公布了其中219席的結果。安華領導的希望聯盟贏得最多的82席，慕尤丁的國民聯盟連同沙巴人民聯盟（GRS）合共得到79席，沒有聯盟達半數門檻112席，一如預期出現「懸峙政府」。

點票期間，安華的希盟和慕尤丁的國盟形勢一直十分接近。雖然未有聯盟議席數達半數門檻，但慕尤丁突然宣布獲勝，聲稱有條件籌組政府，並收到國家王宮信函，後來澄清沒有覲見這回事。他又揚言願意與沙巴和砂拉越等政黨合作，只不願與希望聯盟結盟。

在自己選區輕鬆獲勝的安華亦聲稱自己擁有足夠議席籌組政府，但未有明言多數席位從何而來。

一般相信，希盟和國盟將再與個別政黨結盟，以湊足執政所需議席。但學者認為，如果各陣營選後無法合作組成政府，屆時可能出現比懸峙國會更糟的情況，即四分五裂的國會。

其他選情方面，扎希德（Ahmad Zahid bin Hamidi）的國民陣線意外地只得30席，未能如選前預期般能與國盟和希盟分庭抗禮，創下歷來最差成績。砂拉越政黨聯盟（GPS）則得到22席，選情比預期好，有能力成為造王者。

另外，祖國行動陣線（GTA）開票後不久即傳出噩耗。來自國民聯盟的Dato' Haji Mohd Suhaimi Abdullah在蘭加威選區（Langkawi）擊敗97歲的前總理馬哈蒂爾。這是馬哈蒂爾自1969年以來，再次在國會選舉中落敗。

截至19日下午4時，今次大選投票率為70%；上屆大選的總投票率為82.32%。根據馬來西亞選舉委員會，吉打巴東色海及砂拉越峇南國席因個別原因展延投票程序。