馬來西亞大選｜憲法專家：倘現懸峙國會　誰入主布城須看王室

馬來西亞第15屆全國大選極有可能首次出現懸峙國會，馬國憲法專家認為，屆時王室的取向會是決定誰能入主布城的一大關鍵。



（編按：布城（Putrajaya）是馬來西亞三個聯邦直轄區之一，是馬來西亞的行政首都。）

《星洲日報》報道，馬來西亞國際伊斯蘭大學憲法專家聶阿末說，聯邦憲法在解決懸峙國會方面沒有明確條文。反跳槽法令禁止議員跳槽，但沒有限制聯盟或政黨在選後組建新的聯盟，所以若沒有政黨或聯盟取得簡單多數議席，就必須與其他政黨或聯盟合作組織政府。

聶阿末說，這樣一來，國家元首很可能會要求組建新的聯盟，以確保他們支持的首相人選擁有必要的議員信任。

馬國國會史上不曾出現懸峙國會，但懸峙國會在歐洲國家相對常見，例如英國。

聶阿末說，英國1974年大選，沒有政黨取得過半數議席單獨執政，但當時英女王還是要求贏得最多議席的工黨組織政府。「一旦發生這種情況，就意味着弱勢政府，對馬來西亞政治是非常不穩定的。」

掌管國會和法律事務的首相署部長旺朱乃迪則認為，馬國有三大政治聯盟，出現懸峙國會的可能性不大。

他認為，政黨之間的結盟並不牴觸反跳槽法令，國家元首極有可能像2020年喜來登事件後那樣，指示政黨合作組建掌控多數議席的政府。

他說：「國家元首在管理國家包括政治方面一直扮演活躍角色，雖然元首不直接參與政治，但元首希望看到國家有一個合適的政府。」