馬來西亞大選｜懸峙國會成定局　馬哈蒂爾53年來首次落選

馬來西亞國會大選11月19日登場，高齡97歲的前首相馬哈蒂爾（Mahathir bin Mohamad）未能保住蘭加威選區（Langkawi）選區議席，遭遇53年來的首次選舉挫敗。英媒指，這可能標誌他長達70年政治生涯結束。



計票結果揭曉後，蘭加威選區的議席由來自國盟的Dato' Haji Mohd Suhaimi Abdullah奪得。在25,463張有效選票中，這名候選人贏得13,518票。

馬哈蒂爾得票數為4,566票，在5名候選人中排名第4。這是馬哈蒂爾自1969年以來，再次在國會選舉中落敗。

由馬哈蒂爾領導的「祖國行動陣線」（GTA，簡稱祖陣）目前未有奪得任何一個議席。

根據《星洲日報》即時開票統計，截至上午4時36分，在已有結果的218席中，由安華（Anwar Ibrahim）領導的希盟已獲81席，由慕尤丁（Muhyiddin Yassin）領導的國盟已獲79席。

由於沒有任何一個陣營單獨取得過半議席，懸峙國會（hung parliament）已成定局。

慕尤丁較早前已宣布獲勝，又稱收到國家王宮信函，但稱沒有覲見這回事。安華亦聲稱自己擁有足夠議席籌組政府，但未有明言多數席位從何而來。