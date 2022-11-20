曾力勸祖父選總統　拜登孫女白宮成婚

美國總統拜登（Joe Biden）11月19日在白宮為孫女娜奧米（Naomi Biden）舉行婚禮，250名親友赴宴。婚禮並不對外開放。



白宮19日表示，由拜登與第一夫人吉爾（Jill Biden）主持，娜奧米（Naomi Biden）與新郎尼爾（Peter Neal）當日上午11時在白宮南草坪（South Lawn）舉行戶外婚禮，約250名親友出席見證。

現場圖片可見，婚禮當日白宮多處均以白色花蔟佈置，草坪上鋪設一張通往白宮入口的白地氈，並放設多排白椅，供來賓圍坐觀禮。

拜登與夫人吉爾表示：「看著娜歐米成長，發現自我，為自己開闢美好生活，一直是一重喜悅」，又指「如今看到她選擇尼爾為夫婿，我們非常自豪，我們很榮幸地歡迎尼爾加入我們的家庭。我們祝願他們生活充滿歡笑，愛情隨年漸長。」

拜登夫婦在國宴廳（State Dining Room）為家人主持午宴及婚禮派對，並會在晚上舉行舞會，到時會供應甜點。此外白宮未有公布其他細節。

娜奧米（Naomi Biden）現年28歲，是拜登次子亨特（Hunter Biden）的長女，現為華府一名律師。尼爾（Peter Neal）今年25歲，剛從賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）法學院畢業。據知二人會住在白宮。

娜奧米之名為拜登紀念長女而取。拜登首任妻子與當時僅1歲的長女均在1972年一宗車禍中喪生。

美國傳媒報道，娜奧米非常受拜登寵愛，2020年，娜奧米就曾力勸拜登競逐總統，影響不容小覷。

白宮過去曾舉辦18場婚禮，但今次是首度有總統孫女在白宮成婚。

↓↓娜奧米與尼爾合照↓↓