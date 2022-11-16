特朗普參選2024美國總統大選　過去14件硬膠事件曾狂改圖寸拜登

美國前總統特朗普（Donald Trump）在美國當地時間11月15日，宣布競逐參選2024年總統大選。「為了讓美國再次偉大與輝煌，我今晚宣布參加美國總統大選。」特朗普在佛羅里達州海湖莊園發表講話，這將是他被選民趕下台兩年後，再次參選。



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作風另類的特朗普過往任美國總統時也有不少硬膠事蹟，例如為了嘲諷環保份子，特朗普推出自家品牌飲管；不知有心還是故意，把蘋果CEO Tim Cook稱呼為Tim Apple；更在自己Facebook貼上meme及惡搞影片，揶揄競爭對手拜登，一起來回顧一下他的17件神級出位事件。

👇👇👇按圖看特朗普17件膠事👇👇👇

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1. 特朗普牌飲管

特朗普不時批評左翼自由派的環保倡議，當美國餐廳開始以紙飲管取代膠飲管，希望減少使用塑膠產品，他便乘機推出「特朗普牌」膠飲管。

2. 「特朗普式握手」

毫無先兆地被拉向前，然後在萬千鏡頭及閃光燈下失平衡，杜魯多近距離將左手握着特朗普右臂，被視為教科書級應對，攻守兼備，一舉多得。

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3. 錯誤言論

CNN專題報導，稱自2019年7月至2020年2月，特朗普發表了共1816項錯誤言論，平均每周有59次。

4. 黑人抬拜登

大選對手拜登因黑人問題失言，特朗普抽水將拜登key入「黑人抬棺」影片，在棺材上貼著拜登的名字，象徵「拜登選情已死 」。

5. 古怪木雕像

歐洲國家斯洛文尼亞，是第一夫人梅拉妮婭的家鄉，當地有藝術家製作特朗普木雕像，雖然樣子趣怪搞笑，但被網民批評浪費木材。

6.Tim Apple

早前Apple CEO Tim Cook出席政策顧問委員會會議，同場特朗普稱呼他為Tim Apple，事後Tim Cook幽默反擊，將自己Twitter帳號改名。

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7.Twitter狂人

沉迷Twitter，曾於一小時內發送了15條Twitter。內地網民雖然冇得用，不過都追上熱潮，開發特朗普Twitter生成器，模仿他發Tweets。

8.改圖串拜登

將拜登key入老人院的座位中，諷刺對方年紀大，與其競逐總統寶座，不如在老人院找個位，乖乖坐好。

9.消毒劑

特朗普曾提議把消毒劑注射到身體內，「就像清洗一遍一樣」引來極大迴響，後澄清指言論屬於冷笑話，意在嘲笑和挖苦。

10.拖文翠珊

與時任英國首相文翠珊會面後，兩人行經白宮走廊時，他跟文翠珊手牽手，之後特朗普卻輕拍手背，疑似示意對方放手，二人互動被拍下。

網上截圖

11.MEME圖

特朗普平日說話動作和表情都十分豐富，不時被CAP圖成為梗圖的素材，這張便是當中佼佼者。

12.搞笑諾貝爾醫獎

2020年搞笑諾貝爾醫學教育獎，獲獎者全部為國家元首，當中包括特朗普、英國首相約翰遜、印度總理莫迪等，恥笑他們輕視疫情。

13.牽妻子的手

特朗普多次被拍到，經常伸手試圖牽起妻子的手，卻被無視，表情無奈。

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14.不要選總統

特朗普接受電視訪問時，被問及「給25歲時的自己有甚麼建議」，他回答：不要去選總統，結果宣佈競逐連任。

15. 叫支持者聲援

2020年美國總統大選特朗普競逐連任總統失敗，在2021年1月6日在集會中竟呼籲其支持者前往國會山莊聲援，最終支持者攻入國會大樓並大肆破壞，事件導致五人死亡。

16. 缺席拜登就職典禮

眾議院就國會事件指控特朗普煽動叛亂，Donald Trump大勢已去，亦終批准安排政權交接事宜，並於1月20日卸任總統，但未有按傳統參與拜登的就職典禮。

17. 被Twitter封鎖

1月6日的國會山莊暴力事件，觸發各大社交平台封殺特朗普，而特朗普最愛的Twitter為防進一步煽動暴力，永久封鎖帳戶，即使近日Twitter被Trump形容為「明智」的馬斯克收購，也暫時未解封。