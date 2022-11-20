伊朗頭巾示威持續　抗爭民眾用衛生巾遮閉路電視鏡頭避監視

伊朗自9月中爆發「頭巾示威」後，至今仍未平息，數以千計示威者被起訴。網上流傳照片顯示，當地民眾使出奇招，以衛生巾遮蓋閉路電視鏡頭，以防政府利用鏡頭監視或辨別示威者身份，順帶表達不滿。



伊朗「頭巾示威」爆發至今逾兩個月，Twitter在11月17日起流傳數張照片，顯示鐵路站內及車廂上多個閉路電視鏡頭被民眾黏以衛生巾遮蔽，使其無法捕捉監控畫面。亦有人向鏡頭噴上油漆干擾運作。

تصاویر منتشر شده از 'مسدود کردن دوربین‌های واگن قطار مترو با استفاده از نوار بهداشتی'#مهسا_امینی pic.twitter.com/JNNXEQiZSX — Vahid Online (@Vahid) November 16, 2022

因宗教習俗促成社會風氣，伊朗民眾一般忌諱談及月經，更罕見公開展示衛生巾。今次場面引發廣泛迴響，正適逢示威民眾呼籲終結頭巾法，有網民指此舉做法創新，有力地表達對監控及女性衣着規範的不滿，並留言聲援示威行動。

伊朗女子阿米尼（Mahsa Amini）9月13日被指頭巾「戴得太鬆」而遭宗教警察帶走，拘留期間昏迷送院，16日死亡。此事引發伊朗大型示威浪潮，示威者起初抗議警方的暴力行為，要為阿米尼取回公道，後演變成反政府示威。