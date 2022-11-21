拜登慶祝80歲生日　笑稱準備好出戰卡塔爾世界盃

美國總統拜登11月20日歡度80歲生日，他僅與家人舉行生日會，未有任何公開慶祝活動。拜登夫人吉爾（Jill Biden）在Twitter發布照片，展示丈夫在家人及孫兒孫女陪伴下，吹熄生日蛋糕上的蠟燭。



A perfect birthday celebration filled with so much love — and Joe’s favorite coconut cake! pic.twitter.com/w7005Cdtqu — Jill Biden (@FLOTUS) November 20, 2022

另一方面，卡塔爾世界盃已在香港時間21日開鑼。香港時間11月22日早上3時舉行美國對威爾斯的B組分組賽。美國在小組賽亦將與英格蘭及伊朗對戰。

拜登與美國隊教練通話並勉勵球員。教練打開手機揚聲器讓在場球員都聽到。拜登在電話先是說笑，向教練稱自己已準備好，可派他上場作賽。

拜登在電話中向球員說，知他們不被看好，但隊中有的是全球表現最好的球員。他稱知道他們會全力以赴，請他們做出令各界震驚的表現。他稱全國都為他們打氣。

Please hold, the President is on the line… 📞 pic.twitter.com/N6CxwOhqgN — U.S. Men's National Soccer Team (@USMNT) November 20, 2022

在拜登成為美國最年長總統之際，外界期待他就是否於2024年角逐連任做出決定。

拜登11月9日稱可能會在2023年年初正式決定。他當天對記者表達自己再參選的意圖，無論中期選舉結果如何。