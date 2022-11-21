Kanye West帳號被封數週後重返Twitter　推文呼應反猶太言論事件

美國知名饒舌歌手Kanye West（已改名為Ye）因涉嫌發表反猶太主義言論，10月被Twitter封鎖帳號。他的帳號11月初被解封，當地時間11月20日再度重返Twitter發文。



Kanye West 20日晚上在Twitter發文，內容僅以一個羅馬化希伯來語單詞「shalom」配上微笑符號。這個單詞通常譯作「平安（peace）」，常為猶太人問候或告別所用，似乎呼應他月前被指發表反猶太種族歧視言論一事。

Shalom : ) — ye (@kanyewest) November 20, 2022

在「shalom」帖文發布前數小時，他曾發另一則帖文測試自己的帳號是否已被解封，獲新入主Twitter的馬斯克（Elon Musk）語帶雙關回應。

Don’t kill what ye hate

Save what ye love — Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2022

Kanye West 10月因發表反猶太言論遭外界猛烈抨擊，更因而與運動品牌adidas解除合作關係，損失約15億美元（約117億港元），資產僅餘約4億美元（31億港元），被踢出《福布斯》億萬富翁排行榜。