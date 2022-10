Adidas及GAP割席　Kanye West首度回應：我1天損失20億美元

過去時常引起爭議的饒舌歌手Kanye West(已改名為Ye,另譯肯伊威斯特)近期一連串反猶太主義言論引來大量批評,連帶包括愛迪達(adidas)、服飾品牌「GAP」和精品巴黎世家(Baleciaga)接續宣布終止與他合作,Kanye West27日也終於在個人Instagram帳號上發聲,稱自己一天內損失了20億美元。



多家外媒報道,Kanye West這篇以吸引超過100萬人按讚的Instagram貼文中以全黑背景配上簡單的白色文字寫到「我一天內損失了20億美元、而我還活着,這是愛的言論」(I lost 2 billion dollars in one day. And I'm still alive. This is love speech),他並提到「我仍愛着你、上帝也仍愛着你,錢不能代表我、人們才能代表我」(I still love you. God still loves you. The money is not who I am. The people is who I am)。

與特朗普老友鬼鬼 穿「White Lives Matter」T恤遭炮轟

+ 13

另外Kanye West還在開頭提到娛樂公司「Endeavor」的執行長伊曼紐爾(Ari Emanuel)的名字,他曾敦促公司與Kanye West斷絕關係。

Kanye West今年一系列行為於今年巴黎時裝周上徹底引爆,當時他身穿印有「White Lives Matter」(白人的命也是命)標語的衣服,以此批評2020年開始的黑人平權運動,後來更意圖發表針對猶太裔族群的批評言論,導致Instagram與推特只能將其帳號停權。

延伸閱讀:

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】