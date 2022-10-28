Adidas及GAP割席　Kanye West首度回應：我1天損失20億美元

撰文：聯合新聞網
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過去時常引起爭議的饒舌歌手Kanye West（已改名為Ye，另譯肯伊威斯特）近期一連串反猶太主義言論引來大量批評，連帶包括愛迪達（adidas）、服飾品牌「GAP」和精品巴黎世家（Baleciaga）接續宣布終止與他合作，Kanye West27日也終於在個人Instagram帳號上發聲，稱自己一天內損失了20億美元。

多家外媒報道，Kanye West這篇以吸引超過100萬人按讚的Instagram貼文中以全黑背景配上簡單的白色文字寫到「我一天內損失了20億美元、而我還活着，這是愛的言論」（I lost 2 billion dollars in one day. And I'm still alive. This is love speech），他並提到「我仍愛着你、上帝也仍愛着你，錢不能代表我、人們才能代表我」（I still love you. God still loves you. The money is not who I am. The people is who I am）。

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另外Kanye West還在開頭提到娛樂公司「Endeavor」的執行長伊曼紐爾（Ari Emanuel）的名字，他曾敦促公司與Kanye West斷絕關係。

Kanye West今年一系列行為於今年巴黎時裝周上徹底引爆，當時他身穿印有「White Lives Matter」（白人的命也是命）標語的衣服，以此批評2020年開始的黑人平權運動，後來更意圖發表針對猶太裔族群的批評言論，導致Instagram與推特只能將其帳號停權。

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