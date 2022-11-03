迎接後Kanye West時代　adidas強勢推出新膠拖取代Yeezy Slides

【Kanye West/ adidas/ Yeezy】隨着adidas官方宣告與麻煩多多的Kanye West（Ye）割席，adidas Yeezy正式終止生產，成為潮流歷史一部份，這無論對於Kanye West還是adidas來講，都是一個雙輸，甚至是輸到貼地之局面……



Kanye West身家由15億美元暴跌至只有4億美元，被踢出Billionaires行列。（GettyImages）

Kanye West那邊自被adidas宣布分手後，其身家瞬間由15億美元暴跌至估計只有4億美元，被踢出億萬富翁Billionaires行列。而adidas那邊當然也好不了哪裡，據知這些年來Yeezy一直佔據其每年總生意額達一成有多，現在突然之間一下子消失得蕩然無存，還有成生產出來卻還未賣出的數以十萬計成品，損失之巨何想而知。

其實Yeezy系列近年一直撐起adidas潮流市場半天邊，以後沒有了Yeezy與Kanye West，adidas可謂極之「頭痕」。（adidas）

早前adidas也推出一對與號稱平民版Yeezy Slides的Adilette 22橡膠拖鞋，事後Kanye West大發雷霆，直指adidas CEO Kasper Rørsted抄襲，埋下雙方反目禍根。

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或許早就預料到Kanye West「得罪人多，稱呼人少」終有一天會出事，其實近兩年adidas一直着手部署「後Kanye West時代」的Yeezy風格鞋款應何去何從，最直截了當方法，當然是單純以adidas自家名義，製作與Yeezy系列十分相像的「致敬鞋款」，為自己鋪定一條後路。因此早前adidas也推出一對與號稱平民版Yeezy Slides的Adilette 22橡膠拖鞋，來試試水溫，獲得不俗迴響。雖然事後Kanye West大發雷霆，直指adidas CEO Kasper Rørsted抄襲，埋下雙方反目的禍根。

Yeezy Slides。（adidas）

最新自家版本adidas Clogs，與Yeezy Slides異曲同工。（adidas）

尚有不同顏色。（adidas）

而現在的情況更加不同，adidas與Kanye West之間已然分道揚鑣，如何將Yeezy系列忠實Fans，安然地「過渡」到自家品牌款式中，成為adidas可見將來最大課題。最新消息，adidas方面即將推出一款名為Clogs的硬膠材料拖鞋，一體式圓潤設計，配合EVA結構，無論外觀與用色都和Yeezy Slides異曲同工。看來adidas已做足準備，迎接後Kanye West時代，未來也定必有更多繼承Yeezy美學的自家作品面世，但就要觀察沒有了Yeezy名號及Kanye West加持後，Fans們還賣不賣帳了。