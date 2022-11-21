英前首相約翰遜論壇狠批中國專制　主辦者彭博社致歉

彭博社創始人彭博（Mike Bloomberg）上週就論壇嘉賓、英國前首相約翰遜（Boris Johnson）批評中國是個專制國家的言論道歉，並澄清約翰遜的發言是「他一個人的想法」。



彭博創新經濟論壇11月14日至17日在新加坡舉行。

綜合英國《衛報》和路透社報道，約翰遜星期二（15日）在論壇上向約500名與會者發表演講時稱，中國是「高壓專制國家」。

據約翰遜的發言人轉述，約翰遜在發言時批評俄羅斯和中國的政治體制，並稱在這兩國國家「權力再次集中在一個統治者手中」，同時兩國也「表現出對國際法規則的公然漠視」。約翰遜還指，中俄過去一年犯下的錯誤證明，「其政治制度的巨大局限性」。

彭博星期四（17日）在論壇上澄清，約翰遜的發言僅是他個人的想法。彭博也說，如果約翰遜的發言內容讓與會者感到侮辱或冒犯，他表示道歉。

彭博創新經濟論壇的演講者包括中國國家副主席王岐山，一些中國商界人士也出席論壇。

約翰遜是在英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）計劃在二十國集團（G20）峰會邊場與中國國家主席習近平會晤的前一天發言。辛偉誠和習近平的會晤後來取消，英國首相發言人稱，取消會晤是因為日程安排的問題。

本文獲《聯合早報》授權轉載

