馬來西亞大選鹿死誰手　分析：誰拜相很大程度將取決於國家元首

馬來西亞第15屆全國大選成績揭曉後，國盟主席慕尤丁（Muhyiddin Yassin）和希盟主席安華（Anwar Ibrahim）先後召開記者會，宣稱自己將組織新政府，但砂拉越政黨聯盟與沙巴人民聯盟已表明支持慕尤丁，提高了國盟勝算。分析員認為，馬國政局在大選後回到喜來登事件後的情況，誰會出任新首相，很大程度將取決於國家元首。



砂拉越政黨聯盟主席阿邦佐哈里星期天說，將與沙巴人民聯盟、國盟及國陣組建聯合政府。不過，慕尤丁過後發出的文告沒有提到國陣，也沒說明如果少了國陣，他將如何爭取至少112名國會議員支持。國陣隨後也發文告否認與國盟協商共組政府。

馬來西亞第15屆全國大選成績揭曉後，國盟主席慕尤丁和希盟主席安華先後召開記者會，宣稱自己將組織新政府，但砂拉越政黨聯盟與沙巴人民聯盟已表明支持慕尤丁，提高了國盟勝算。

分析員認為，馬國政局在大選後回到喜來登事件後的情況，誰會出任新首相，很大程度將取決於國家元首。

這次大選出現如分析員所預測與選前民調所揭示的懸峙國會。希盟這次拿下82席，成為國會最大的政黨聯盟，其次是國盟，取得73席。這次的投票率為73.89%，比2018年大選的82.32%低了超過八個百分點。

馬國政局在這次大選後發生許多改變，其中包括上屆大選堪稱呼風喚雨的97歲前首相馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad），此次不但在原選區浮羅交怡落敗，還因得票數不達標而失去按櫃金（編按：即選舉保證金），這是他從政數十年來的第一次。馬哈蒂爾星期天表示，他接受選舉結果，「人民已經摒棄我」。

馬來西亞97歲前首相馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）2022年11月19日在票站投票（AP）

星期六投票結束後，正式投票結果還沒公布之前，國盟主席慕尤丁星期天（11月20日）凌晨3時就在吉隆坡格林瑪麗高球鄉村俱樂部的國盟開票中心召開記者會說，他已經收到國家王宮的信函，並堅持不與希盟合組政府。不過，他拒絕透露信函內容。

安華約半小時後也在梳邦再也帝盛酒店的希盟開票中心召開記者會說，已經有至少112名國會議員支持他組織政府，不過他拒絕透露這些佔過半議席的議員來自哪個陣營。他強調，當務之急是覲見國家元首，御准他組織政府。

慕尤丁接着在星期天上午於社交媒體發布照片，顯示他與國會最大黨伊斯蘭黨主席哈迪阿旺，以及砂拉越政黨聯盟（砂盟）主席阿邦佐哈里開會商討組建新政府事宜。

阿邦佐哈里說，砂盟將與沙巴人民聯盟（沙盟）、國盟及國陣組建聯合政府。這些政黨聯盟佔國會222席中的131席，已經超過112席的執政門檻。

慕尤丁過後發文告說，沙盟、砂盟、國盟及其他多名議員都支持他出任馬國第10任首相。慕尤丁的文告未提到國陣，也沒說明如果少了國陣，他將如何爭取至少112名國會議員支持。國陣隨後也發文告否認與國盟協商共組政府。

馬國政治學者潘永強告訴《聯合早報》，按西敏議會內閣制，元首應先邀請獲得議席最多的陣營領袖組閣才符合最新民意。他說，希盟儘管在議席與得票率都是最大陣營，但卻輸在馬來選民的支持。「這顯示馬來選民並未認可安華組建政府，這是安華最大的劣勢。」

潘永強說，東馬政黨接下來在組建聯邦政府方面的角色將更吃重，未來必將根據「1963年馬來西亞協議」爭取更多權利，砂拉越更將逐漸成為半自治地區。

學者：巫統選擇決定政局走向

潘永強指出，國盟即使有東馬政黨支持，席位還是達不到112席的執政門檻。「巫統才是國盟能否組建政府的關鍵。如果巫統選擇希盟，馬國政局就會有不同走向。」

他說，巫統不同派係對組建政府有不同考慮。巫統主席阿末扎希向來傾向希盟，但希山慕丁等人則親國盟。「但阿末扎希正因敗選而遭黨內逼宮，接下來不一定有能力主導巫統的決定。」

國家王宮星期天發文告說，由於沒有政黨取得國會過半議席，元首已經要求國會下議院原任議長阿茲哈聯絡各黨黨首及總秘書準備各黨議員的法定宣誓書，並在星期一（11月21日）下午2時前呈交國家王宮。

馬國智庫國際戰略機構高級顧問陳貞團告訴本報，這是2020年2月23日喜來登事件後情況的翻版，當時希盟是國會最大政黨聯盟，但國家元首並未讓希盟優先組建政府，而是邀請所有政黨領袖合組政府。

陳貞團說，各陣營目前可以結盟的選擇有限。「到底誰出任新首相，很大程度仍必須由國家元首決定。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

