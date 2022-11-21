馬來西亞大選伊斯蘭保守勢力突起　湧現「綠色海嘯」

強調宗教治國的伊斯蘭黨已成為馬來西亞最大單一政黨，這個國家接下來的政策取向究竟如何，我們且拭目以待。

作者：劉惟誠，馬來西亞時事評論員、拉曼大學政治與媒體系講師



馬來西亞大選周六（19日）圓滿落幕，希望聯盟（PH，下稱希盟）以82個國會議席成為此次選舉中擁席最多的政黨聯盟，再度穩住城市地區的基本盤，民主行動黨（DAP）則繼續成為聯盟內第一大黨。雖然希盟奪下最多國會議席，但這個表現相比上屆的113席還是有一段距離，因此戰績算不上傑出。至於國民陣線（BN，下稱國陣）則是本屆大選的最大輸家，在各州的國會議席兵敗如山倒，僅贏得30席，相比上屆的79席，戰績令人唏噓不已。

其實，希盟佔有最多議席的戰績，以及國陣不如人意的表現，都符合馬國輿論早前對選舉成績的預測。比較令人感到意外的，是國盟竟然能夠奪下73席，不只取代國陣成為國會第二大政治聯盟，所得議席僅比希盟少九席，這些都是遠超預期的表現。

要為這三大聯盟做個總結的話，在這場大選中，希盟表現中規中矩，國陣是大輸家。至於最大贏家，就是一直以來不被看好能夠取得超過40席的國盟。

馬來西亞大選：前首相慕尤丁（圖）領導國民聯盟得79席，與安華的希盟分庭抗禮分庭抗禮。（AP）

儘管有很多令人大跌眼鏡的進展，但希盟和國盟都無法取得過半議席，馬國目前已陷入懸峙國會的狀態。雖然國盟主席慕尤丁表明，已接獲國家王宮的信函，能夠着手組織聯合政府，不過他們距離執政門檻尚有39席，因此仍須要拉攏其他陣營，包括東馬政黨共組政府。希盟情況稍好，他們須要30席就能達到簡單多數。這種情況意味着馬國政治將邁入另外一個最關鍵階段，即組織政府的博弈。

當然，國盟能跟誰組織政府，確實是一個大難題，因為他們在早前已表明既不會與國陣合作，也不會與希盟合作，所以能夠選擇的對象極為有限。然而，東馬方面，砂盟（GPS）有22席、沙民政（GRS）有六席，也不過28席，還須要加上沙巴民興黨的三席、全民黨的一席，甚至要再加入沙巴國陣的七席才算勉強過關。這過程並不會比跟國陣或希盟組織政府更輕鬆，而且可能也更耗時。所以王宮或許會先讓慕尤丁想辦法組織政府。

馬來西亞大選：前副首相安華領導的希望聯盟82席，須拉攏以爭取最後拜相機會。（AP）

另外，與組織政府同樣耐人尋味的，就是令馬國輿論感到意外的選舉成績。在這場選舉中，巫統、馬華與國大黨分別只奪下了26席、二席和一席，與上屆大選的58席有巨大落差。希盟成績也是一般，民主行動黨依然是希盟最大黨，即40席，但要注意的是他們也丟了兩席；公正黨、誠信黨對比上屆也分別跌了34%和27%的席次。在上屆掀起變天風潮的前首相馬哈蒂爾，所領導的祖國鬥士黨全軍覆沒，本人甚至還因得票太少而丟失了按櫃金。

這些政黨和聯盟所丟失的席位和選票，都一律流入國盟的口袋。當中的伊斯蘭黨還以44席一躍成為國會最大黨，獲得自創黨以來的最優秀成績。因此要說此次大選馬國政壇掀起「綠色海嘯」也不為過。

這種局面的變化雖是前所未見，實際上卻是有跡可循。因為馬來選民對巫統的不滿，在更早的時候已經在醖釀中，所以此次選舉成績，是馬來社會對巫統恨鐵不成鋼的情感投射。

馬來西亞大選：兩度出任首相的馬哈蒂爾以97歲高齡再次出選，惟意外慘敗而回，家族光輝難再。（AP）

為何我會這麼說？其一，巫統自阿末扎希接任主席後，一直試圖恢復自身的昔日光輝，對政治議題遠比民生議題更上心。這種專注政治的表現在2020年喜來登事件後變本加厲，除了鬥倒兩位首相，還罔顧一籮筐的馬來民生議題，堅持要在雨季期間大選。其二，扎希借用黨主席的權力，在國會解散後對黨內實施大清洗，不讓老樹盤根的地方領袖上陣參選，導致黨內不穩定，甚至發生失勢候選人改投其他陣營的情況，大大削弱本身實力。最後，當然是因為黨主席本身官司、醜聞纏身，這些都令扎希成為馬來社群裏不太受歡迎的領袖；相比之下，強調清廉的土團黨和伊斯蘭黨貌似更好的選擇。

這三大理由，就是馬國掀起「綠色海嘯」的最主要誘因。這個海嘯或許意味着現在的馬來社會相較於過去，已經開始變得更右傾，再加上強調宗教治國的伊斯蘭黨已成為馬國最大單一政黨，這個國家接下來的政策取向究竟如何，我們且拭目以待。