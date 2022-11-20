馬來西亞大選｜專家：國盟得益大　馬哈蒂爾潰敗象徵一個時代結束

馬來西亞多名政壇名將在大選中落馬，好些選區的結果也令人感到意外。受訪學者認為，本屆大選的「馬來海嘯」比預期的強勁，讓國盟（編按：前首相慕尤丁率領的陣營）成了最大獲利者。



根據選舉委員會及非正式計票結果，全國多個選區的成績爆冷，包括公正黨副主席努魯依莎（Nurul Izzah Anwar）在檳城峇東埔區落敗，前首相馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）也首次在大選中吃敗仗，連按櫃金（編按：即選舉保證金）也沒了。

對於這個情況，馬國時事評論員潘永強接受《聯合早報》訪問時說，由於「馬來海嘯」比預期的強勁，吉打、檳城和霹靂北部多個原是公正黨的強區，議席都易手了，巫統的多個選區也是如此。

潘永強認為，更多馬來首投族和公務員選擇了國民聯盟。 「布城選區以公務員居多，但這裏最終由國盟的莫哈末拉茲擊退了國陣的原議員東姑安南（Tengku Adnan Tengku Mansor），顯示選民傾向於改變。」

他指出，馬來社群對巫統有許多不滿，希望通過大選來教訓巫統。 「上屆大選馬哈蒂爾在希盟，因此有一些馬來人投選了希盟。這次，不滿巫統的馬來人找到了新寄託，那就是同樣以捍衛馬來人權益為號召的國盟。」

當年從公正黨退出的阿茲敏（Azmin Ali）和祖萊達（Zuraida Kamaruddin）也在本屆大選中落敗。潘永強認為，這說明選民對於政治人物違背承諾是反感的。 「之前跳槽的議員敗選對馬國政壇有正面意義，因為它將警惕政治人物，不要為了個人利益而背棄選民。」

馬來西亞前首相馬哈蒂爾2022年11月19日在選舉票站投票（AP）

分析：馬哈蒂爾與祖陣潰敗 象徵馬國一個時代結束

另有分析員認為，馬哈蒂爾和他領導的祖國行動陣線潰敗，象徵着馬國一個時代的結束。

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS-Yusof Ishak Institute）資深研究員諾沙裡爾．薩阿（Norshahril Saat）說，馬哈蒂爾落選令人驚訝，但他解釋：「在多角戰的情況下，人們可能傾向於選擇有機會組成政府的政黨。」

由於可能沒有任何聯盟能贏得過半議席，相信下來幾天各陣營和政黨將進行談判，爭取再結盟。

馬國拉曼大學（UTAR）新聞與政治系學者劉惟誠認為，至今贏得最多議席的希盟有可能與民興黨或國盟合作，但跟國陣結盟的可能性不大。

不過，另一個可能是國盟與國陣合作，並拉攏東馬政黨。潘永強說：「這個組合是它們彼此熟悉的，如果達成合作，也就是回到選前的狀態。不過，隨著國陣失勢，首相人選可能由國盟的人出任。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

