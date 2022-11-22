中國今年大量進口澳洲小麥　佔總進口量63%創新高

儘管近年來中國和澳洲的關係惡化，但中國從澳洲進口的小麥卻創新高。



據彭博社11月21日報道，根據中國海關數據和彭博測算，今年前10個月澳洲出口佔中國小麥進口量的63%，遠高於2021年全年的28%和2020年的區區15%。

按噸數計，今年1月至10月中國從澳洲進口的小麥同比增長逾1倍至497萬噸。這也是2004年以來的最高水平。

當前由於主產區天氣惡劣，且烏克蘭戰爭阻礙黑海糧倉出口，全球小麥供應受到了制約。

在中澳關係因澳洲限制外國投資及指控北京干涉內政等紛爭而惡化之際，兩國貿易的蓬勃發展顯得尤為突出。澳洲2020年調查新冠病毒起源的呼籲激怒中方，兩國關係急轉直下。作為回應，中國針對從煤炭到大麥、龍蝦和葡萄酒在內的澳洲商品採取了懲罰性的貿易限制措施。

彭博社的報道稱，有跡象表明，上週澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）與中國國家主席習近平實現自2019年以來兩國領導人之間的首次面對面會晤後，緊張關係得以解凍。即使存在一些貿易限制，中國仍是澳洲最大的出口市場，佔其總出貨的3分之1以上。

本文獲《聯合早報》授權轉載

