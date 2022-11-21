馬來西亞大選結果反映政治大勢

馬來西亞選民用選票集體表達了對貪腐政治的唾棄，但也無法割捨種族特權，顯示民主政治改革進程還在艱難推進。



（本文為《聯合早報》11月21日社評。）

一如多方在選前所預測，在11月19日投票的馬來西亞第15屆大選，無法產生單一政黨或聯盟贏取簡單過半的112席以組織政府。最大在野陣營希望聯盟（簡稱希盟）獲得81席，國民聯盟（簡稱國盟）意外贏得比預期更多的73席，由馬來民族統一機構（簡稱巫統）領導的國陣則以30席慘敗收場。

面對懸峙國會，希盟和國盟得爭取東馬砂拉越政黨聯盟（簡稱砂盟，取得22席）與沙巴人民聯盟（簡稱沙盟，取得6席）的支持來組織政府。儘管沒有穩定的執政多數，馬來西亞選舉結果還是反映了幾股政治大勢，有助於觀察未來的發展動向。

圖為馬來西亞前首相、國盟主席慕尤丁（Muhyiddin Yassin）11月20日見記者（AP）

巫統在2018年大選被推翻後，因2020年的「喜來登事件」導致的一系列政治動盪而恢復執政地位，但是黨內卻分裂為官職派和官司派，內鬥不休，沒有機會好好反省2018年下野的教訓，積極改革黨內腐朽的權錢政治和裙帶文化。這次大選的慘敗，顯示馬來西亞選民明確唾棄巫統所代表的貪腐政治。同樣遭選民懲罰的，還包括引發至今政治亂局的「喜來登事件」始作俑者。國際貿易與工業部高級部長阿茲敏敗選；前首相馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）因得票率不足，失去按櫃金，所領導的祖國行動陣線和鬥士黨全軍覆沒。

馬來西亞18歲自動登記選民制今年1月16日正式實施，約580萬名18歲以上國民自動成為選民，當中約120萬是18歲至20歲的年輕人。選後分析認為，他們對巫統不滿，可又擔心馬來人權益遭侵蝕，因而轉投主張馬來人權益的國盟，乃至高舉宗教身份認同的伊斯蘭黨。伊斯蘭黨（簡稱伊黨）獲得史無前例的44席，成為國會最大黨，而且還走出傳統的北馬和東海岸，在華人居多的檳城和符合經濟合作與發展組織「先進國」標準的馬六甲都有所斬獲。伊黨下來會如何影響馬來西亞的世俗政治，值得仔細觀察。

數百萬名首投族的政治表達，部份呈現為對舊政治文化的否定。除了巫統和國陣的失敗，97歲的馬哈蒂爾以按櫃金（編按：即選舉保證金）被沒收的恥辱下場，終結一生多姿多彩的政治生命，以及85歲的巫統元老東姑拉沙里，以163票的微差失去了連續擔任48年的國會議席，都像徵了馬來政治格局的大洗牌，以及自2018年「變天」大選後馬來西亞政治變革的延續。

馬來西亞大選：前首相馬哈蒂爾2022年11月19日在票站投票（AP）

國盟和伊黨的大勝，則是本屆大選的另一重大主題。馬來選票一方面唾棄巫統和國陣所代表的腐敗，另一方面支持主張種族和宗教認同的國盟和伊黨。代表馬來人權益的巫統，傳統票倉多集中在鄉村選區；提倡多元主義的希盟所獲得的馬來選票，則主要來自城市中產。馬來選票的城鄉對峙，可能成為主導今後馬來西亞政治發展的動力之一。對於非馬來族群，這會加重他們在政治上被邊緣化的焦慮。

半島馬來選票延續巫統下台後的分裂狀態，甚至進一步碎片化，使得東馬政治勢力左右馬來西亞權力分配的「造王者」角色得到強化。由於國盟和希盟都公開表示不準備與對方合作組織政府，雙方如今都得爭取砂盟與沙盟的支持。因此，東馬政治人物不但很可能會在下屆政府裡，擔任包括副首相在內的更多更重要內閣職務，兩州從聯邦政府爭取更多自治權的概率也會大幅提升。

圖為馬來西亞一名選民展示他沾了墨水的手指，意即他在這屆大選已經投票（AP）

雖然在疫情起伏中舉行大選，一些選區也因為季候風暴雨影響了投票，但大選過程基本波濤不驚，在幾乎所有選區都出現多角戰的激烈競爭下和平順利舉行，沒有發生重大爭議，展現了馬來西亞民主政治日漸成熟的一面。馬來西亞選民用選票集體表達了對貪腐政治的唾棄，但也無法割捨種族特權，選後又出現懸峙議會，一時無法組織政府，顯示馬來西亞民主政治改革進程還在艱難地推進。新一屆政府在成立後如何回應民意，將影響馬來西亞政治今後的發展。

本文獲《聯合早報》授權轉載

