印尼地震升至268死逾千傷　習近平向佐科維多多致慰問電

印尼西爪哇省11月21日下午發生黎克特制5.6級淺層地震，死亡人數升至268人，另有逾1,000人受傷，最少151人失蹤。中國國家主席習近平22日向印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）致慰問電。



習近平向佐科維多多表示，他驚悉印尼遭受地震災害，造成重大人員傷亡和財產損失，他代表中國政府和中國人民，對遇難者表示哀悼，向遇難者家屬和傷者致以誠摯的慰問。

他說相信在佐科維多多和印尼政府領導下，災區民眾一定能夠戰勝災害、重建家園。

印尼地震：圖為2022年11月22日，印尼西爪哇省展玉一名地震災民返回受破壞的寓所拿取衣物。（AP）

搜救工作持續

據美國地質調查局（USGS），是次地震為5.6級，震源深度為10公里。震央位於西爪哇省展玉（Cianjur），距離雅加達約75公里。

地震導致建築物倒塌，大批災民被壓在瓦礫堆下。法媒22日稱，印尼國家災害管理局（BNPB，暫譯） 負責人蘇哈延托（Suharyanto，暫譯）表示，目前的重點仍是搜索和疏散災民，這是優先事項。

災區的醫院已爆滿，救護人員在醫院外的停車場搭建帳篷，讓傷者在內接受治療。

地震發生在當地時間11月21日中午1時21分左右，當地政府指出，因當時正值中午時段，學生仍在上課，死傷者中有大量師生，他們都是被突然倒塌的學校建築物砸傷。

英國廣播公司（BBC）22日稱，14歲學生穆利亞迪（Aprizal Mulyadi）在地震發生時身處學校內，當時學校的建築物倒塌，他的腳被瓦礫壓住。他的朋友佐勒菲卡爾（Zulfikar）將他拉到安全的地方，但其後佐勒菲卡爾被困在瓦礫堆中、最終死亡。