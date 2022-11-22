南海火箭碎片漂浮事件　菲律賓總統：向北京發外交照會

菲律賓海軍11月21日指控中國海警強行扣押菲方在南海打撈到的一件漂浮物體，疑似是中國火箭的碎片後，菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）11月22日表示，將向北京發出外交照會。



中國外交部發言人毛寧之前在21日回應指，漂浮物體是中國發射的火箭整流罩殘骸，中菲雙方經友好協商後，菲方當場向中方交還它。

小馬可斯22日稱，我們會詢問中方為何他們的說法如此不同，比菲律賓海軍最初報告中的「強行」一詞不同，溫和得多。

菲律賓海軍中將卡洛斯（Alberto Carlos）之前發表聲明，指一艘中國海警船20日「攔截」一艘拖着「漂浮物體」、正駛向中業島（Thitu island，暫譯）的菲律賓橡皮艇。聲明稱，中國海警船其後出動充氣艇，艇上成員切斷連接菲律賓橡皮艇上的拖繩、強行收回漂浮物體。

中國：不涉攔截及搶奪

毛寧21日回應指，這事發生於20日上午約8時，中國海警船在南沙海域發現一個不明漂浮物，經辨認後，發現是近日中國發射的火箭整流罩殘骸。

她指當時菲方先行打撈並拖拽該漂浮物，其後經雙方現場友好協商，菲方當場向中方交還該漂浮物。她說中方向菲方表達謝意，現場不存在所謂攔截及搶奪等情況。