OECD：全球經濟來年料避過衰退　英國大幅落後其他已發展國家

經濟合作與發展組織（OECD）11月22日發表報告稱，世界經濟在接下來一年應會避免衰退，又指英國經濟已落後於全球最大經濟體，且大大低於OECD的平均水平。



報告預測，今年全球經濟增長為3.1%，來年放緩至2.2%，略高於9月預期；到2024年將加快至2.7%。OECD秘書長科爾曼（Mathias Cormann）表示，他們不預測會出現衰退，但肯定會有一段虛弱的時期。

報告預期歐洲承受的經濟衝擊較大，其中歐元區今年增長料為3.3%，但來年大幅放緩至0.5%，2024年才回升至1.4%。

英國的情況則更嚴峻，預料來年經濟將收縮0.4%，2024年只增長0.2%。綜合新冠肺炎爆發以來的表現，英國經濟在2019年第4季度至2022年第3季度收縮0.4%，而OECD所有38個成員國累計增長3.7%，七國集團（G7）國家也累計增長2.5%，反映英國大幅落後其他已發展國家。

經濟合作與發展組織首席經濟學家佩雷拉（Alvaro Pereira）告訴美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）：「我們認為，這種情況正在發生，主要是因為投資和消費，」「知道英國面臨着困難的財政狀況，這就是為什麼我們歡迎政府在最新聲明中所做的事」。