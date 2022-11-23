日本擬進一步增加軍費　專家小組：儲備「足夠數量」的導彈

向日本政府提供防務建議的一個專家小組，在11月22日提出方案指出，日本須有對抗敵人攻擊的反擊能力，應該在未來五年儲備「足夠數量」的導彈。但要實現這些目標的成本高昂，小組認為政府應落實開支改革和廣泛稅收來源，支付所需的費用，讓全民共同承擔國家的財政負擔。



面對鄰國俄羅斯、中國和朝鮮咄咄逼人的軍事行動，使得日本有強化軍力的迫切需要。世界銀行指出，俄中朝這三個擁核國有龐大的軍隊，共有550萬名軍人。相比之下，日本的自衛隊只有約23萬1000人。

圖為11月6日，日本海上自衛隊成立70周年，在相模灣舉行慶祝活動。（Getty）

在較早前於柬埔寨與美國總統拜登（Joe Biden）舉行的首腦峰會上，岸田重申要從根本上加強日本防衛能力。

彭博社報導，除儲備足夠數量的導彈，小組也建議日本政府加強國防研究和公共疏散設施等基礎設施，以及加強網路防禦能力。

由於要實現這些目標的成本高昂，加上日本的通貨膨脹率已達到數十年來的最高水準，小組認為政府應落實開支改革和通過廣泛稅收來源，以支付所需的費用，讓全民共同承擔國家的財政負擔。

首相岸田文雄的支持率已降至2021年10月上任以來的新低，擺在眼前的是艱難的選擇。路透社分析指出，如果岸田政府要為此增稅，他將得決定是否要調高公司稅率，還是要求公民支付更多個人所得稅，或通過其他方式來分擔成本。

岸田必須考慮任何徵稅方式，都要避免打擊到日本經濟，比如調高銷售稅已一再被證明會損害日本的經濟。專家小組警告，不能依靠政府債券來支付增加的軍費。

日本國防開支向來佔GDP的1%，岸田的自民黨已經呼籲把軍費增加一倍，這可能使日本成為全球最大的軍費開支國之一。

東京慶應義塾大學經濟學教授土居丈朗說，首相必須向人民提出增加國防開支的建議，同時說明該如何取得資金，而不是回避這個問題：「如果五年內找不到穩定的資金來源，國家的財政狀況將面臨風險。」

日本因為要應對人口老齡化，加上社會保障開支占了總財政預算的約三分一，面對的財政負擔很大，如今國家債務已經激增至自身經濟規模的兩倍多。

本文獲《聯合早報》授權轉載

