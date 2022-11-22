日本餐廳「花式鐵板燒」爆恐怖意外　火焰直燒向5歲童嫩臉遭殃

日本沖繩南部豐見城市一間牛排鐵板燒餐廳，平時烹調餐點時，常常在客人面前表演點火騷。



然而，18日卻因店員在表演時疑似失手，火焰燃燒到用餐客人身上，導致一名5歲男童，臉的下半部和手部遭到灼傷，緊急送醫治療。

誤將酒精噴到父子身上 5歲童臉部和手部慘遭灼傷（點擊放大瀏覽）：

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綜合日媒報道，沖繩消防當局表示，當地時間18日晚間7點45分左右，豐見城市一間牛排鐵板燒餐廳的員工通報，一名5歲男童臉部和手部灼傷，男童父親的脖子等處也慘遭燙傷，送醫治療後2人皆沒有生命危險。

關係人士則透露，意外當天，員工在表演中噴酒精時，疑似不慎噴濺到鐵板另一側的父子身上，導致對方身上起火燃燒。員工後來對話時還提及「手續搞錯了」。

該餐廳老闆指出，平時進行點火騷的表演時，為了幫餐點添加香氣，淋上酒精濃度高的酒後，廚師就會點火讓酒精揮發。18日當天是由一名打工人員進行表演。

意外發生後，目前餐廳將停業到23日。店長表示，客人難得來店裏享用美食，卻遭遇這樣的意外，他由衷地感到抱歉。目前店家正在調查意外發生的詳細狀況。

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