印尼地震66萬人受災　大量建築損毀　救援組織：將助失散兒童團聚

2022年11月21日發生在印尼西爪哇展玉附近的5.6級地震中，最新數據顯示，至少有 268人喪生，其中122具屍體已被確認身份，但仍有155人失踪。據報道，超過 1,000 人受傷，估計有7,000人流離失所，電力供應已中斷。

救助兒童會表示，在印尼爪哇島的80多所學校遭到強烈地震破壞後，釀數十名兒童受傷，部分兒童喪生。因救援行動仍在進行，包括救出被困在倒塌建築物中的災民，及清理阻塞前往更偏遠地區的道路，確切死亡人數仍有待確定。

圖、文：救助兒童會



救助兒童會與印尼當局和其他救援機構一起為失去家園的家庭提供帳篷作為臨時避難所，並提供食物、水、毛毯和醫療用品。

印尼救助兒童會總幹事兼主席 Selina Sumbung 表示，地震發生在人口稠密的地區，初步估計有660,000人受到地震影響。這是自2018年蘇拉威西島地震和海嘯奪去約4,340條生命以來印尼最致命的地震。

為回應當地兒童的迫切需求，救助兒童會準備分發1,250個庇護所、1,000個家庭和衛生用品包、100個兒童衛生用品包和1,000個學習用品包。

印尼11月21日發生5.6級淺層地震，大量建築物嚴重損毀（救助兒童會）

救助兒童會駐當地的緊急救援小組負責人Fadli Usman表示，週一午餐後不久，孩子們逃離了教室，地震發生後不久，餘震將數百所房屋夷為平地，並導致許多其他建築物的屋頂倒塌。

Fadli Usman 補充說：「在接下來的兩週內，我們將在5個地點設立兒童友善空間，並計劃向臨時避難所提供乾淨食水。我們還會建立機制協助尋找失散家人及家庭團聚，並確保為失散兒童提供適當的臨時及長期照顧。我們不能低估這種創傷性的事件對兒童的心理影響，我們需要盡一切努力保護兒童。」

救助兒童會自1976年以來在印尼開展工作，在38個省份中的19個省份開展與教育、健康和營養、兒童保護和貧窮相關的緊急救援及地區發展項目。