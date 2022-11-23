馬來西亞大選︱馬媒：政黨達成協議　首相來自希盟　副相來自國陣

馬媒11月23日引述消息人士稱，馬來西亞希望聯盟（Pakatan Harapan）與國民陣線（Barisan Nasional，National Front）經過多天談判後，已就組織團結政府達成10點協議。這包括由希盟代表出任首相，國陣代表出任副首相，另一名副首相則保留給東馬的政黨代表。



《新海峽時報》（New Straits Times）23日引述消息說，這項協議也將讓東馬的政黨一起組織聯邦政府。各方都認為這是為了組成穩定與和諧的政府，盡快讓國家重返正軌的協議。消息人士說，希盟與國陣聯合組成政府，將讓婆羅州（Borneo）政黨群樂意加盟並一起執政布城（Putrajaya，普特拉賈亞）。

匿名公正黨（People's Justice Party）領袖告訴《星洲日報》，保留給東馬政黨代表的副首相職位，可能由民興黨或希盟成員黨沙巴民統黨代表出任，也可能保留給來自沙撈越（Sarawak）的政黨。

另一名消息人士告訴《新海峽時報》指出，國陣已向國家王宮表明，國陣支持加入並參與組織團結政府，這也是國家元首蘇丹阿卜杜拉（Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah） 較早前接見國陣及巫統主席扎希德（Ahmad Zahid Hamidi）時所傳達的訊息。消息透露，但希盟與國陣的這項協議能否落實，還得看23日晚間巫統國陣最高理事會議的結果。

據報道，希盟與國陣可能達致的協議還包括，根據各黨在國會下議院的席次百分比分配內閣官職、財政部長、內政部長、鄉區部長、教育部長和國防部長等「重要官職」必須交由首相及副首相決定，並根據能力和專長公平分配。國陣也堅持，新政府必須等國陣最高理事會批准後才能委任國陣議員出任內閣部長。

本文獲《聯合早報》授權轉載

