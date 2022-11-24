印尼地震｜6歲男童被埋瓦礫逾2天獲救　祖母倒斃身旁　父母亦遇難

印尼西爪哇省（West Java）的6歲男孩馬利克（Azka Maulana Malik）在地震瓦礫中被困超過2天，11月23日終於獲救。美媒指，這為那些等待親人消息的人帶來希望。



西爪哇省人口稠密。印尼國家抗災署（National Disaster Mitigation Agency，BNPB）23日稱，他們部署6,000多人進行搜救行動，其中數名救援人員在西爪哇省展玉（Cianjur）Cugenang區納格拉克村（Nagrak）救出馬利克。

馬利克在他祖母的遺體旁被發現，目前正在醫院接受治療。救援人員較早前也已尋獲馬利克父母的遺體。

印尼國家抗災署指，地震造成的死亡人數已上升至271人，當中超過三分之一死者確認是兒童，另有約2,043人受傷，61,800人流離失所，40人仍下落不明。

根據美國地質調查局（United States Geological Survey，USGS），展玉地區21日下午1時21分左右發生5.6級地震，震源深度為10公里，這導致學校正在上課的時候，多幢建築倒塌。

根據BNPB，有56,320間房屋遭損毀，超過三分之一嚴重受損，其他受損建築包括31間學校、124個禮拜場所及3個衞生設施。