馬來西亞大選｜最高元首宣布：希望聯盟主席安華成為首相

馬來西亞最高元首阿卜杜拉宣布安華（Anwar bin Ibrahim）爲馬來西亞新任總理。他的總理就職儀式將於今午在馬來西亞國家皇宮舉行。安瓦爾是現任馬來西亞希望聯盟領袖，之前他曾擔任馬來西亞副總理、財政部部長、文化部部長等職。

國家誠信黨（National Trust Party）署理主席沙拉胡丁（Salahuddin bin Haji Ayub）此前說，希盟（Pakatan Harapan）主席安華（Anwar bin Ibrahim）相信將在星期四（11月24日）的馬來統治者理事會會議後，當天下午或隔天上午宣誓就任馬來西亞第10任首相。

沙拉胡丁星期三（11月23日）宣布吉打州（Kedah）公正黨（People's Justice Party）秘書莫哈末蘇菲為希盟巴東色海（Padang Serai）國會選區候選人後，在記者會上說，他的信心來自於希盟同意國家元首希望組建團結政府的諭令。他說，國盟主席慕尤丁（Muhyiddin Yassin）完全拒絕元首組建聯合政府的建議，可謂傲慢。

沙拉胡丁說：「（安華宣誓就職）這件事可能在星期四上午的馬來統治者會議之後，由國家元首在當天下午宣布。第10任首相最遲將在星期四晚間或星期五上午宣誓就職。」

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