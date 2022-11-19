習近平對杜魯多抱怨還是訓斥　歐美媒體搶報　誰在「借題發揮」？

在二十國集團（G20）峰會上，有媒體拍攝到一段罕有的景象，中國國家主席習近平與加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）的對話，部份華文媒體形容習是「訓斥」、「抱怨」杜魯多。在西方世界的媒體中，它們對此怎樣的解讀？



歐美的媒體，同對這次會場側錄的影片作焦點的報道。多個媒體以不同字眼形容兩人的接觸：加拿大廣播電台（CBC）以「指責」（Scold）形容事件、美國《紐約時報》同樣使用了「指責」（Scold）一字。

英國廣播公司以「批評」（Criticize）報道、《衛報》說的是「訓斥」（Rebuke）、《金融時報》則是「Spat with」，形容這是一段「微不足道的小爭吵」。

美國有線新聞網絡（CNN）則使用了較不同的「教訓」（Lecture），這字眼也不時出現在華文媒體上。

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歐美媒體多有說明習近平不滿杜魯多的原因，是在於「杜魯多公開了中加兩國非正式對話的內容」。俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）特別搜集了一些網民對杜魯多不滿的批評，說場面顯示杜魯多在國際關係中很糟糕，讓加拿大人感到尷尬。

加拿大的《國家郵報》（National Post）的一篇評論文章，指中國的憤概是可理解的，因這是外交世界的運作方式——中加沒有安排正式的會面，兩人的對話不應被隨便公開。

另外多個媒體對這一幕也有不同看法。加拿大廣播電台（CBC）指習近平知道他指責杜魯的一幕會讓攝影機拍攝到，而他是「故意的」，目的是想給國際與及國內的聽眾看見。

媒體報道中也有批評中國的聲音。法國國際廣播電台（rfi）反指習近平「失態」，加拿大《環球郵報》的一則評論，更指習近平的訓斥顯得其「傲慢無禮」。

《環球郵報》特別提到2009年加拿大總理哈珀（Stephen Harper）在中國有類似的事件，媒體當時更多站在中國一邊，而斥責哈珀不懂外交禮節。文章指今天是因為中國「愈來愈離譜」，讓歐美的矛頭指向中國而非加拿大。

消息在中國大陸廣泛流傳一段時間後，相關的內容和話題都被強制撤下和刪除。現時基本已沒法在中國大陸網頁上找到相關消息。

中國外交部發言人毛寧11月17日外交部例行記者會上，就記者提問作出答覆。她稱習近平就兩人談話內容外泄與加拿大總理杜魯多的對話，是一次正常的交流，不應被解釋為批評或指責任何人。

毛寧說，北京和渥太華之間的關係現狀是加拿大的責任，並說中國從未干預過他國內政。

毛寧還說，北京歡迎在平等的基礎上進行坦誠的交流，並說中國希望加拿大採取創造條件的行動，改善雙邊關係。