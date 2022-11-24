世界盃開幕日下令空襲：土耳其也在準備「特別軍事行動」？

11月20日，卡塔爾世界盃正式開幕。而也就在同日，土耳其宣佈對敘利亞和伊拉克兩國北部發起「爪劍」（Claw-Sword）空中軍事行動，擊斃184名庫爾德武裝分子，引發全球輿論關注。



據土方所述，之所以發起「爪劍」行動，是因境外庫爾德武裝策劃了恐怖襲擊。11月13日，土耳其最大城市伊斯坦堡發生爆炸，造成至少6人死亡、81人受傷。土國警方事後抓捕了大量嫌疑人，並在一名嫌疑人家中繳獲3,800美元、5,000歐元、10,000土耳其里拉與大量珠寶首飾；該嫌疑人亦在審訊中坦承，自己受「庫爾德工人黨」（PKK，簡稱庫工黨）、「敘利亞民主力量」（SDF）和「人民保護部隊」（YPG）等境外庫爾德武裝指使，從敘利亞潛入土國內部發動恐襲。

雖說上述三個組織皆表示，自己與此次爆炸案沒有任何關係，但因庫爾德武裝過往確曾在土國內部發動恐襲，且今年4月土耳其對伊拉克北境發動「爪鎖」（Operation Claw-Lock）行動、越境打擊當地庫爾德武裝後，庫工黨高級指揮官卡爾坎（Duran Kalkan）便曾公開威脅，「我們將在土耳其的任何地方發起攻擊，不僅是軍事目標和軍事據點，還有大城市」。故從這一角度來說，土耳其的指控並非全無理由。

然而「爪劍」行動過後，疑似有敘利亞庫爾德武裝成員在21日展開報復，向土耳其境內發射火箭彈，造成土國民眾2死10傷，也讓局勢陡然升級。剛參加完世界盃開幕式的土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）於22日表示，將向敘利亞發動地面攻勢，土耳其國防部將與總參謀部共同決定地面行動人數。此言一出，不僅俄羅斯表態反對，就連美國也出聲要求土耳其克制。

剎那之間，敘北局勢一觸即發，對土耳其來說，上述一系列表態既有要價作用，也是意在「師出有名」。

土耳其發生爆炸恐襲，民眾逃離現場。 （AP）

對俄伊的多重要價

首先，土耳其放話進攻敘利亞的第一階段目的，乃是有意趁着俄烏酣戰，向俄羅斯與伊朗索要更多利益。

由俄羅斯的視角來看，其與伊朗、土耳其同為敘北局勢參與者，卻明顯與伊朗更齊心，對土耳其更加設防。自2016年阿斯塔納進程創建起，俄土伊便是在截然不同的地緣目標下，維持於敘利亞的危險共存：俄羅斯傾向凍結衝突、鞏固阿薩德（Bashar al-Assad）政權；伊朗希望擴大本土的戰略緩衝區，並將敘利亞建成輸出革命的前線；土耳其則意在截斷庫爾德武裝與土耳其東南省區的連結，並將敘利亞當作自己耕耘中東的戰略支點。而三國之所以能在阿斯坦納進程下相安無事，俄羅斯的軍事與政治主導堪為關鍵，伊朗即便派駐大量伊斯蘭革命衛隊（IRGC）前往戰場，仍是在一定程度上搭了俄羅斯的便車，然而土耳其自始便是不合群的行為者。

自2016年以來，土耳其已四度發起對敘軍事行動，分別是2016年至2017年的「幼發拉底之盾」（Euphrates Shield）、2018年的「橄欖枝」（Olive Branch）、2019年的「和平之泉」（Peace Spring）、2020年的「春之盾」（Spring Shield）。而自「橄欖枝」行動起，土軍便不只打擊庫爾德勢力，還與俄方支持的敘利亞政府軍交火，引發莫斯科強烈不滿。多次協調無果後，俄軍乃於2020年悍然對土交鋒，導致了「春之盾」的潦草收場，土耳其也只能被迫服膺俄羅斯主導的敘北秩序。

2020年3月5日，普京和埃爾多安在克里姆林宮舉行了6個小時的會談。（AP）

然而2022年俄烏戰爭爆發後，局勢起了變化。由於烏軍的反抗意志超出俄軍預期，後者只能在戰事久持下，被迫抽調部分在敘兵力前往烏克蘭戰場，往復之間，土耳其又看到了冒險契機，於5月23日宣佈將在敘北發起新一輪軍事行動，引發了俄羅斯、伊朗、敘利亞政府的共同緊張。7月19日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會同伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）、土耳其總統埃爾多安，在伊朗舉行了三國首腦會議，俄伊雙方皆力勸土耳其不要輕易打破敘北均衡。對俄羅斯來說，眼下烏克蘭的泥淖未完，其實在沒有把握能像2020年時協助敘利亞政府軍擊潰「春之盾」；伊朗則不願讓自己耕耘多年的戰略緩衝區滲入土耳其陰影。

而從結果來看，土耳其似乎聽取了兩國意見，自7月以後便沒有進一步動作，至於俄伊究竟是以何種好處說服了埃爾多安，外界不得而知，只是峰會結束後三國各自簽訂了一系列經貿、基建、能源合作協議，土耳其即便沒有進行後續軍事動作，卻也絕非一無所獲。此次再藉恐襲表態進攻敘北，亦不能排除土耳其有意複製上述劇本，希望再與俄羅斯、伊朗進行一系列磋商，趁着兩國分身乏術、不願生亂，索要更多戰略利益。

土耳其總統埃爾多安8月5日訪問索契，與俄羅斯總統普京舉行會談。（AP）

但土耳其有可能行動

然而，即便有先例在前，土耳其行動的可能性依舊存在。

一來，恐襲的發生確讓安卡拉「師出有名」，不論此事究竟是何方所為、是否真與盤踞敘北的PKK、SDF、YPG有關，土耳其手上畢竟握有嫌疑人證詞，庫爾德武裝的高級指揮官亦曾威脅要「在土耳其任何地方發起攻擊」，即便其或許沒有真正動手，卻也是在不經意間落人口實，讓土耳其有了空襲理由，並威脅要展開地面行動。

二來，埃爾多安將在2023年角逐總統大選，土耳其通脹卻在今年持續飆破歷史新高，即便埃爾多安信誓旦旦「降息」是為土耳其經濟的長遠考慮，民怨與示威依舊洶湧。在此情況下，埃爾多安只能奮力在外交場域有所表現，不論是表態斡旋俄烏衝突、舉辦俄烏外長開戰以來首次會談、牽線黑海運糧協議簽署、促成美俄情報部門官員在土秘密談判等，雖是土耳其平衡外交的靈活體現，卻也有一定程度的選舉政治考量。眼下土耳其輿論正因恐襲而哀傷，若能趁此氛圍對敘利亞發動2016年以來第五次軍事行動，於埃爾多安的選情亦是加分。

土耳其國防部長指揮此次爪劍行動。 （AP）

三來，深入敘北是土耳其的長遠戰略目標，若非俄軍阻撓，其恐怕早藉「春之盾」攻克更多版圖，而不是被迫止步、裹足不前。眼下俄軍主力皆在烏克蘭戰場，對土耳其來說自是難得的「機會之窗」，甚至可以說是2016年以來最有利的出兵時刻，即便土耳其可能無法取得俄羅斯與伊朗的事前同意，但只要其評估兩國懲罰「尚在可接受範圍內」，便可能大膽推進，發起第五次對敘軍事行動。畢竟能在中東戰場束縛各方行動的，向來不是白紙黑字的協議，而是相互較勁的槍桿子，眼下剛好是俄軍槍桿子的脆弱時分，土耳其極可能趁勢動手。

至於美國是否能在其中扮演角色？平心而論，伴隨「伊斯蘭國」（IS）政權崩潰，美軍逐步撤出了敘利亞戰場，早就無法實踐戰略意志，而是至多對當地庫爾德武裝提供軍援與資金支持，讓後者成為華盛頓的地緣棋子，代表美國維持在敘利亞的軍事存在。然而這般支持飄忽不定，既無法停下俄軍的火炮，更不能阻止土耳其的次次南侵。故儘管美國此次亦表態反對土耳其進軍，但這般口頭威嚇比俄軍的真槍實彈更加無力，顯然不會成為土耳其的行動考量。

而敘利亞雖也不樂見土耳其動手，卻因自己全賴俄羅斯、伊朗支持，方能維繫政權統治，故也只能口頭威嚇。11月16日敘利亞外長曾表示，敘方譴責恐怖襲擊，但土耳其不應利用此事惡化現狀，顯然已是警覺土方的摩拳擦掌。

到頭來，土耳其會否發起第五次軍事行動，仰賴俄羅斯與伊朗能給出的好處，以及兩國所能施加的戰略嚇阻。若兩者皆低，吹響號角便只是時間問題。