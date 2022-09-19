Disney+｜迪士尼「選秀」港創作人有份　Marvel精英傳授製作竅妙

《日本經濟新聞》9月19日稱，迪士尼（Walt Disney）將首次針對香港在內亞太地區的影片製作人和其他內容創作者，提供單一訓練計畫，以便增加Disney+串流影音服務的亞洲原創內容，衝刺此區訂戶成長。



根據日經，迪士尼打算從日本、韓國、台灣、香港、印尼、澳洲和其他亞太地區，挑選出100到200人參與培訓。

預計會舉辦七場線上講座和討論，每四到六周一次，主講人是迪士尼和漫威（Marvel）的傑出電影創作者和高階業務主管辦講座，分享他們如何將漫畫拍成電影以及配樂的經驗。

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參加者還有機會到美國參訪，看到實際的製作過程，但視視疫情狀況而定。迪士尼將負擔所有培訓費用。

迪士尼將在本月稍晚、將向曾為該公司製作內容的創作者寄出邀請函。

（編按：迪士尼稱，預計名額中有30至40人來自日本。

公司想在2024年實現有2.15億至2.45億訂戶目標的關鍵，將是讓北美以外的地方的訂戶數量增加。 新的培訓計劃旨在增加在亞洲本地創作的原創作品，並刺激Disney+在該區的發展。

迪士尼計劃在2023年底前在亞洲推出50部原創作品。通過新訓練計劃，它希望與獨立創作人以及為製作公司效力的創作人合作。 迪士尼7 月與韓國男團BTS的經紀公司Hybe建立了合作關係。）

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