Bob Iger重掌迪士尼　美媒談三大變化可期　Disney+加價或有變？

迪士尼（Disney）突然委任伊格（Bob Iger）重新任職行政總裁，市場反應驚訝，據美媒分析，伊格重掌迪士尼或會帶來三大變化，包括Disney+的定價問題。



迪士尼11月20日委任伊格回巢擔任迪士尼行政總裁，取代現任的查佩克（Bob Chapek，暫譯），任期兩年並即時生效，不少外媒形容是「震撼消息」、「驚人回歸」。

美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）分析指，隨着伊格的回歸，前任查佩克的重大決策都會出現不確定性，且伊格雖然在2020年初揀選查佩克做接班人，但他其實不贊成查佩克對公司作出的一些改變。

伊格（Bob Iger，右）重掌迪士尼，圖為他2022年7月的相片（Getty）

文章談到兩人有一些相同觀點，例如是重視ESPN、Hulu影視平台的價值，但也在一些議題上看法分歧，首先是伊格並不認同查佩克對公司的重組，成立新部門迪士尼媒體和娛樂發行（Disney Media and Entertainment），文章指雖然取消架構重組是混亂且費時，但很難想像伊格會保留查佩克定下的架構。

第二是Disney+的定價問題，伊格相信低價的競爭策略，查佩克則已公布了在美國的加價計劃，包括無廣告版月費由7.99美元升至10.99美元，自12月8日起在美國區生效（其他地區未公布加價消息）。文章指，雖然目前距離12月8日只剩下不多時間，取消加價或為時已晚，但仍然是有可能。

圖為位於美國佛羅里達州奧蘭多的迪士尼樂園（Getty）

第三是如何應對「不說同性戀」法案，在迪士尼表態抗議法案後，與佛羅里達州政府隔空對壘，伊格對查佩克的最初處理手法並不認同，私下表達這可能令迪士尼品牌受影響的擔憂，意味伊格可能會有不一樣的做法。