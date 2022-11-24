馬來西亞新揆安華政途如坐過山車　首相之位「音樂椅」終於輪到他

馬來西亞希望聯盟（Pakatan Harapan）主席安華（Anwar Ibrahim ）11月24日獲國家元首蘇丹阿卜杜拉（Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah）任命為該國第10任首相。安華同日宣誓就任。



安華從與相位僅一步之遙、變成階下囚，到出獄後再戰政壇，他這個得來不易的首相之位，讓他這個馬來西亞政壇傳奇走到最高潮。

馬來西亞19日舉行大選，安華與前首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）領導的兩大主要陣營國民聯盟（Perikatan Nasional，簡稱國盟）及希望聯盟（Pakatan Harapan，簡稱希盟）皆未取得可直接組閣的過半席次。至室上述聲明結束持續數天的政治僵局。

安華率領的希盟在大選中贏得最多席次82席，惟未達合組政府所需的112席門檻。慕尤丁的國盟取得73席。

安華46歲擔任副首相，到了75歲才真正「坐正」首相之位，這顛簸政途，安華走了接近30年。他一度氣勢如虹，卻從準接班人位置摔了一大跤，因被控以包括雞姦在內的罪名送進監獄。他後來成為長期反對派領袖。

安華屢次與首相寶座擦肩面過。他1990年代先後出任財政部長和副首相，與時任首相馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）一度情同師徒。

1997年至1998年亞洲金融風暴不僅重創馬來西亞經濟，也讓馬哈蒂爾與安華因處理危機手法而決裂，安華被解除所有政府職務，並遭到所屬政黨馬來西亞政黨馬來民族統一機構（UMNO，簡稱：巫統）開除黨籍。

圖為2018年10月8日，馬哈蒂爾（右）及安華（右）在馬來西亞亞蘭出席集會活動。（AP）

安華1999至2004年因瀆職與肛交罪成名成立入獄，2014年至2018年又因雞姦罪坐牢。希盟2018年勝出大選上台執政後，時任國家元首對他特赦，他的牢獄生涯終於告一段落。

他2018年大選與馬哈蒂爾再度成為盟友，後者承諾會讓安華接棒，卻沒履行承諾。兩者聯盟22個月後瓦解，安華與相位的距離又變遠了。

安華的政治生涯可以用乘過山車來形容，如今它終於「停下來」，可說是他從政生涯的最高峰。