安華就任首相　納吉布獄中發文： 未來5年馬來西亞政局會持續不穩

希望聯盟主席安華（Anwar Ibrahim ）確定為新一任馬來西亞首相後，身在獄中的馬國前首相納吉布（Najib Razak）的Facebook連串貼文，感嘆馬來西亞政局會「繼續不穩定直到2027年」。



納吉布Facebook星期四（11月24日）下午連發至少6條貼文，對馬國選舉結果提出看法。文中寫道，無論哪個政黨執政，馬來西亞政局在未來5年會持續不穩定，直到2027年。 「這意味，從2018年到2027年，我們失去了9年的寶貴時間，一去不復返。」

貼文還寫道，周邊國家是這場選舉的唯一贏家，因為馬國不再是區域有穩定增長和發展態勢的國家。

納吉布Facebook還上傳他和安華，以及兩位前首相馬哈蒂爾（Mahathir bin Mohamad）和慕尤丁（Muhyiddin Yassin）舉手示意的昔日合照。照片上寫道：「做過首相的請舉手。」這相信是四人在90年代出席一場巫統活動的舊照。

目前不清楚納吉布Facebook的貼文是出自本人然後由代理人轉發，或是他的宣傳團隊和家人代筆。馬國監獄局上月曾表明，包括納吉布在內所有囚犯對外發布信息都必須經過監獄局批准。

納吉布Facebook貼文最後也祝賀安華被委任為新首相，並祝他工作愉快。

本文獲《聯合早報》授權轉載

