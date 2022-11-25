巴黎世家Balenciaga廣告火速撤下　女童抱BDSM造型公仔照片捱轟

歐洲精品品牌巴黎世家（Balenciaga）最近才推出價值台幣5萬元（約港幣12,600）的「薯片包」引起眾人的討論，沒想到，11月23日推出最新廣告，又將其品牌推上風口浪尖，此次「靈感假日系列」廣告中出現一張讓女孩童抱着「被束縛SM熊」的照片，被認為充滿了兒童色情的暗示而令人不安，Balenciaga挨批後火速道歉並全面下架。



孩子提着手上、腳上都有皮革手環，且穿着漁網裝、戴鐵鍊項鍊的絨毛熊包包。兩組照片都讓許多網友表示不適、不安，質疑主題有性化兒童、剝削兒童與BDSM的元素存在，紛紛抗議Balenciaga下架道歉。

Balenciaga留意到網上輿論後，隨即將相關的產品宣傳照片撤下：（按圖了解）

面對外界的強力抗議，Balenciaga官方IG已經清空，創意總監Demna Gvasalia發表正式聲明道歉，表示「我們強烈譴責虐待兒童的行為」，廣告已從所有平台上移除。

攝影師Galimberti事發後也在IG上發文澄清，他對產品或模特兒都沒有那樣的意圖，只是遵照安排掌鏡，並表示自己已收到數百封仇恨訊息，希望大家可以多體諒他的處境，接受他的道歉。

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