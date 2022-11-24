遊客違禁爬上瑪雅神廟金字塔風騷跳舞 遭憤怒群眾包圍下場慘
撰文：聯合新聞網
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墨西哥的庫庫爾坎瑪雅神廟是世界七大奇蹟之一。當地雖然開放遊客參觀，但不允許民眾登上金字塔。不過過去的週末一名女子不但無視這項規定登上金字塔，還在上面載歌載舞，引發眾怒。
據《紐約郵報》（New York Post）報道，庫庫爾坎金字塔是在西元8世紀到12世紀之間建造，用來當作瑪雅文明中羽蛇神「庫庫爾坎」的神廟。
金字塔在2007年被聯合國教科文組織列為世界七大奇蹟之一，參觀民眾原本可以爬上階梯金字塔到頂端的神廟參觀，但由於之前曾發生遊客墜落意外，因此從2008年起便不允許遊客攀爬或進入。
女子爬上金字塔惹眾怒 下來時遭包圍扯髮潑水（點擊放大瀏覽）：
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儘管如此，還是有許多不聽話的遊客偷偷爬上金字塔。11月21日，一名身穿藍衣紅褲的女子就偷偷爬上階梯跳舞。
報道指出，這名身份不明的女子是說一口流利的西班牙語，她在攀爬到金字塔頂端後不停扭動臀部、揮動雙臂慶祝。
現場民眾對於女子的行為十分不以為然，紛紛發出噓聲。在某些影片中可以聽到現場遊客用西班牙文罵她「混蛋」、「白癡」，甚至有人大喊「監獄！監獄！」、「把她關起來！」
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女子一開始先躲進神廟內，後來才被墨西哥國家文物總局（INAH）的官員強行帶走。
女子要離開現場時，現場民眾十分憤怒，有人拿水潑向女子，也有人動手打掉女子頭上的帽子甚至扯掉女子的頭髮。
據了解，這名女子因為任意攀登世界遺產而遭逮捕並處以罰款。按照墨西哥法規，破壞紀念碑或重要歷史文物者將被處以2500美元到5000美元不等罰金（約1.9萬港元到3.9萬港元）。
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