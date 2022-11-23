卡塔爾世界盃｜韓女記者直播鏡頭前遭陌生男包圍摟肩　球迷斥無禮

2022年卡塔爾世界盃賽於20日開踢。一名韓國YouTuber李秀日（이수날，音譯），成為KBS電視台的特派記者，前往當地實況轉播時，竟在鏡頭前突遭4名男球迷包圍住兩側，還被對方摟肩、刻意碰撞。讓韓國球迷怒喊「太沒禮貌了」，擔憂李秀日的安全。



綜合韓媒報道，李秀日於21日在自己的YouTube頻道分享一支影片，標題是「世界盃轉播中遭人碰撞，差點成為史上最誇張的播放意外」。

欲推開對開竟被故意猛撞 點擊放大瀏覽當時情形：

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從影片中可以看到，李秀日於世界盃開幕的20日，前往卡塔爾「巴伊特體育場」（Al Bayt Stadium），轉播現場熱烈的氣氛。

然而，當李秀日在準備轉播時，4名球迷突然靠近她，不斷唱着歌。其中一名男子還突然摟住李秀日的肩膀。面對這個意外的狀況，李秀日依然冷靜地開始進行轉播，此時，又冒出一名男子直接擋住鏡頭，還企圖將手中的國旗塞給李秀日。李秀日推開後，面不改色的繼續播報。她的態度似乎惹怒了男子，他用力撞向李秀日的肩膀後離開。

本身也是忠實球迷 點擊放大瀏覽更多李秀日照片：

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李秀日在混亂中進行完轉播後，表示現場充滿變數，還有人摟她肩膀，讓她不知如何是好，直呼「真不容易」，但她也透露，雖然發生意外狀況，但她依然在鏡頭前盡了自己的職責。

看到她分享的影片，許多網友紛紛擔憂地留言「我看轉播時相當擔心，還好妳沒有受傷」、「一下摟肩、一下刻意撞人，真沒禮貌」、「就算文化上有差異，這樣未免太沒水準了」、「到現場轉播的藝人們請小心自身安全」。

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