梨泰院事發生近月　萬人逼爆光化門　韓國賽和烏拉圭球迷反應一絕

卡塔爾世界盃H組首輪賽事韓國對烏拉圭24日開波，最終韓國以0比0逼和。韓聯社11月25日稱，當晚逾2.6萬人聚集首爾光化門廣場為國家隊打氣，人數超出預期。警方在部份路段採取人流管制措施，秩序大致良好。



活動主辦機構與警方共派出逾1,400名安保人員，現場每隔數米就有安保人員維持秩序。

韓國警察廳早前表示，為免梨泰院人踩人事件（踩踏事故）重演，警方出動約640名警員，6支急救隊在場待命，全力應對大量人群聚集時可能出現的意外。

首爾市消防災難本部在光化門廣場部署4支119急救隊及2支特別救護隊，54名消防員及9台消防車也在附近候命。

從傍晚人群開始集結，警方在特別人多的5個出入口部署大量人力，以閃動紅色燈光的指揮棒催促行人快速走過，保持道路暢通。在現場觀賽的人們也早已按照鐵欄間隔的區域席地而坐，表現相當有序。

韓國足協今年本來取消使用光化門廣場進行打氣的申請，但韓國國家隊支援團體「紅色惡魔」提出申請，希望藉活動提振因梨泰院事件而消沉的韓國社會，也延續20年來的打氣傳統。

▼卡塔爾世界盃H組首輪賽事韓國賽和烏拉圭，身在韓國球迷面向大型熒幕觀賽時有人不自覺的張開口，或是叫喊時緊張握拳，表情可愛。

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另一方面，韓國國會11月24日啟動對梨泰院人踩人慘劇（10月29日發生）展開國政調查，並在明年預算案處理完畢後全面展開，為期45天。

韓聯社23日報道，韓國國民力量與共同民主黨當日達成協議，在24日國會全體會議上表決批准國政調查計劃書，此後按程序序進行調查。

對象包括國家危機管理中心、首爾市政府、龍山區政府、首爾警察廳及龍山區警察署等。

朝野將組成調查特別委員會，9名委員來自民主黨，7人來自國民力量，2人由非議會黨團議員擔任，特委會主席由民主黨指派。