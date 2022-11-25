中國與阿拉伯國家峰會12月召開　習近平或7年來首訪沙特

中國與阿拉伯國家12月在沙特阿拉伯舉行峰會，中國國家主席習近平有可能近七年來首次訪問沙特。



據彭博社星期四（11月24日）報道，據中國駐杜拜總領事館星期二（11月22日）在官網發佈的新聞稿，中國駐杜拜總領事李旭航在星期一（21日）於杜拜未來博物館舉行的「星河璀璨・逐夢太空」航天主題活動上說，首屆中國與阿拉伯國家峰會將於12月上旬在沙特召開，這是中阿（拉伯）關係提質增速的大事件，在中阿關係史上具有里程碑意義。新聞稿未提及峰會的其他細節。

中國外交部在11月4日的新聞稿中稱，李旭航接受阿聯酋媒體專訪時說，此次峰會將涉及中國和阿拉伯國家領導人的面對面交流。

習近平上次訪問沙特阿拉伯是在2016年1月，此行出訪可嘗試增進中沙關係。中國海關總署數據顯示，沙特在10月超越俄羅斯成為中國原油最大的外國供應商。

習近平曾在4月與沙特王儲穆罕默德通話時說，中國將對深化與沙特的關係置於「優先考量」，並希望打造兩國能源、經貿、高技術等領域「高水平」合作。

北京一直尋求與深化與中東國家的關係，以啟動對美國的挑戰，同時擴大經濟機遇。去年，北京與伊朗簽署25年合作協議框架，後者因研發核武受到華盛頓的制裁。

本文獲《聯合早報》授權轉載

