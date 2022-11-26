國際金融協會：明年全球經濟疲弱　中國幾乎成唯一增長動力

國際金融協會（IIF）表示，俄烏戰事可能最少打至2024年，明年全球經濟表現將像金融危機後的2009年一樣疲軟。



國際金融協會經濟師布魯克斯（Robin Brooks）和福頓（Jonathan Fortun）等人11月24日在一份報告中寫道，2023年全球經濟增速預計將放緩至1.2%。經基數效應（base effects）調整後，明年經濟預估資料料與2009年一樣疲軟。

布魯克斯是今年早些時候率先呼籲歐元與美元平價者之一，他也比大多數人更早預測了巴西雷亞爾匯率的反彈。

明年增長動力料來自中國 歐元區經濟恐萎縮2%

國際金融協會認為，中國明年可能放寬冠病防疫管制，因此明年推動全球經濟的最大單一驅動力會來自中國。

該協會預計美國國內生產總值會增長1%；拉丁美洲預計增長1.2%，當地大宗商品出口商可從食品和能源價格高企中獲益。

協會預計，歐洲經濟衰退最為明顯，該地區受俄烏戰事影響最大。由於消費者和企業信心大幅下滑，歐元區經濟將萎縮2%。

分析寫道：「全球國內生產總值（GDP）受到的衝擊程度，主要取決於烏克蘭戰爭的演變。我們的基本假設是，戰事將持續至2024年，因為這場戰爭對普京來說生死攸關。」

截至24日，莫斯科對烏克蘭展開「特別軍事行動」已持續整整九個月。自10月初以來，俄軍平均每週一次轟炸烏克蘭的能源網路。星期三（23日）最新轟炸行動後，烏克蘭所有核電站關閉，是40年來的第一次。

本文獲《聯合早報》授權轉載

