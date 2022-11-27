Black Friday網上銷售額創新高　通脹「這樣」改變假期購物

美媒11月26日指，接近破紀錄的通脹為Black Friday（黑色星期五）這個購物季蒙上一層陰影，不過今年網上銷售額超過90億美元，創下歷史新高。



根據奧多比分析公司（Adobe Analytics），2022年Black Friday網上銷售額為91.2億美元，高於2021年的89.2億和2020年的90.3億。

在電子產品方面，與10月每日平均的網上銷售金額相比，這一數字在Black Friday（11月25日）飆升221%，最暢銷的產品包括Apple的手提電腦MacBook和和手錶Apple Watch，還有航拍機、遊戲主機Xbox Series X，以及包括《FIFA 23》和《寶可夢朱／紫》（Pokémon Scarlet and Violet）在內的遊戲。

奧多比分析公司預計，消費者在26日會再消費45.2億美元，27日會再消費49.9億美元，而到了Cyber Monday（網絡星期一），預計網上銷售額會超越Black Friday，總額達112億美元。

通脹如何改變假期的交易與購物

美國全國公共廣播電台（NPR）指，通脹是今年增長的部分原因，貨品價格更高也是零售商預測銷售額創新高的首要原因。

圖為11月25日，一名男子在美國加州三藩市一間梅西百貨公司（Macy's）外經過時，玻璃上的倒影。（AP）

關於通脹如何改變假期的交易與購物，這間傳媒認為，首先是由於通貨膨脹，我們花費更多金錢但買到更少東西。

報道亦指，儘管許多人希望打折，但奢侈品對有錢人仍具吸引力，較富裕的人繼續購買幾乎沒有受通脹影響的奢侈品，而其他人則開始從價格更高的選擇和知名品牌，轉向更便宜的替代產品和零售商品牌。

這間傳媒還提出，許多人在疫情期間花光所有積蓄，正在進入儲蓄水平最低的一段時間，所以大家都在用信用卡購物。