Black Friday多地爆罷工　Amazon與Zara遭殃　英國近20萬人參與

一年一度的Black Friday來臨之際，英國多個行業在11月25日前後罷工。其中美國網購平台亞馬遜（Amazon）面臨多達40國職員罷工，西班牙服裝品牌ZARA在國內也有約1,000店員罷工。



根據美國有線新聞網絡（CNN），在本週，英國各地約23.5萬名工人因面對生活成本危機而罷工，要求改善薪酬待遇與工作條件，這些職員來自郵政部門、百貨公司、學校、高等教育學院和郵政部門等。

在24日與25日，英國皇家郵政公司（Royal Mail）有多達11.5萬名員工參與罷工行動，在Black Friday這種關鍵時刻，他們威脅要破壞這天的銷售與交付貨物。

全國150間大學的7萬多名大學職員也在這2天就工資、工作條件和退休金罷工。

哈羅德百貨公司（Harrods）超過50名職員25日在騎士橋（Knightsbridge）入口外抗議。他們把加薪逾7%的提議視為「減薪」。通貨膨脹率目前是11.1%。

英國總工會（GMB Union）數百名成員在Black Friday期間在Amazon某些倉庫罷工或示威，要求提高工人的工資與工作條件。GMB稱，亞馬遜職員工作過度、工資過低，他們受夠了。

除英國外，從日本、澳洲到印度，美國及整個歐洲，還有40個國家都有參與名為「讓亞馬遜給錢」的抗議運動。

在西班牙北部的拉科魯尼亞（A Coruña），地區工會CIG與另一工會稱，Inditex旗下的Zara及其他時尚品牌約1,000名店員參加罷工，要求提高工資。他們一大早就聚集在44間門市附近。

Zara銷售助理兼CIG領袖Carmiña Naveiro稱，拉科魯尼亞約95%的Inditex店員今天都在街頭抗議。Zara馬德里旗艦店外24日也有數十名店員抗議。