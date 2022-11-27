九合一大選｜葛來儀：地方選舉多關注內政　結果無法作為2024指標

台灣九合一選舉落幕，華盛頓的智庫德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）亞洲項目主任葛來儀（Bonnie Glaser）分析，地方選舉多關注內政而非兩岸問題，無法作為2024台灣大選的指標。



據台灣中央社報道，今年九合一地方選舉被一些分析者認為是2024年總統大選前哨戰，但美國智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）亞洲計劃主任、長期關注兩岸議題的葛來儀卻不這麼認為。

葛來儀星期天（11月27日）接受中央社訪問時指出，台灣地方選舉主要關注候選人特質及內政議題，而非兩岸關係；在她看來，九合一選舉無法作為2024大選的指標（barometer）。

美國資深台海問題專家、北卡羅來納州戴維森學院東亞政治學教授任雪麗（Shelley Rigger）也認為，九合一選舉主要專注於內政與候選人本身，和兩岸議題關聯極小。但她指出，這場選舉顯示國民黨還未在台灣選舉政治中被淘汰，還是有競爭力的一員。

不過，任雪麗認為，國民黨若真的想有競爭力，一直被媒體貼上「親中」標籤不是好事，需要調整對外訊息，更符合台灣主流民意對現狀的偏好。

九合一選舉結果26日晚揭曉，國民黨在21縣市長選舉中贏得13縣市，包括台北、新北、桃園、台中四個直轄市，由總統蔡英文率領的民主進步黨則僅保住五縣市，她因而辭去黨主席，承擔選舉挫敗的責任。

本文獲《聯合早報》授權轉載

