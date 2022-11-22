FTX風暴蔓延NBA　外媒：一香港居民控告金州勇士欺詐宣傳要求賠償

加密貨幣交易所FTX無預警宣布破產，引發連鎖風暴。有FTX投資者起訴NBA球隊金州勇士（Golden State Warriors），指控球會欺詐推廣交易平台，哄騙人們經FTX投資加密貨幣。



英媒21日報道，擁有加拿大公民身份的香港居民Elliott Lam代表其他美國境外投資者，向三藩市聯邦法院提出集體訴訟，控告勇士謊稱 FTX 為「投資加密貨幣可行而安全的方式」以吸引投資。FTX 創辦人SBF（Sam Bankman-Fried）及相關對沖基金Alameda Research行政總裁埃莉森（Caroline Ellison）亦在被告行列。

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提訟人損失約585萬元

訴訟根據加州消費者法要求FTX向美國境外客戶提供賠償。根據報道，Elliott Lam指他在FTX開設的賬戶因「爆煲」事件損失約75萬美元（約585萬港元）。

勇士發言人指不會討論懸而未決的法律問題。Elliott Lam的代表律師則未有作出即時回應。

2021年12月，勇士將FTX列為官方加密貨幣平台，成為與加密貨幣交易所展開合作關係的首個職業體育組織。

FTX美國投資者16日在邁阿密提出訴訟，控告FTX一眾明星代言人，勇士球星居里（Stephen Curry）名列其中。