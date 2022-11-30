日本議員懷緬被殺亡妻　詭異笑容令人心寒　假證供被識穿就逮

日本長野縣議員丸山大輔的妻子2021年遭人在自家營業的酒舖勒斃，時隔1年後，傳出警方在11月28日以殺人嫌疑逮捕丸山大輔本人，案情出現驚人反轉。



據日媒《長野放送》報道，丸山2個月前才受訪談及此事，他甚至呼籲兇手盡快出面投案接受懲罰，影片中的他不僅冷靜，還露出笑容，如今卻被以殺人嫌疑犯的罪名被逮，引起網民驚恐直呼「起雞皮疙瘩」。

丸山在談及被殺的妻子時展露出燦爛的笑容，但受訪兩個月後即以涉嫌殺妻的罪名被捕：（按圖了解）

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報道指出，48歲的丸山大輔為現任長野縣塩尻市選區縣議員，因涉嫌於2021年9月29日，在自家的酒舖兼住家勒斃妻子丸山希美，在11月28日被警方依殺人罪嫌逮捕。

據悉，丸山希美當天上午7時被發現倒臥在酒舖的辦公室，法醫相驗後確定死因為頸部遭勒窒息而死；當時死者倒下之處就在金庫旁，但金庫沒有被破壞的痕跡，警方初步排除謀財害命的可能。

當時丸山大輔向警方辯稱，自己當天為了出席縣議會，因此外宿住在長野市，並沒有住家裏。

而今年9月底，他又因妻子逝世1週年接受採訪，他說，當天先接到孩子電話，說媽媽情況不太好，自己則在趕往家裏途中接到救護人員的電話，說妻子已不行了，會直接叫警察。

他表示，自己返家時妻子已往生，在警察在蒐證的過程中，才意識到可能是他殺；訪談中，他也數度提及與妻子間的感情，並感謝對方生前的付出。

不過如今，丸山卻因殺人嫌疑被逮，該影片也再度引起討論；影片中丸山語調冷靜，時而露出微笑，甚至說希望犯人可以對自己做的事感到罪惡，讓網民不寒而慄。

報道透露，警方10月發現丸山聲稱在長野市過夜的不在場證明與實際國道的電子通行紀錄不符，因此對他展開調查。

另外，也有網民爆料，丸山先前也曾因使用政治活動費參加統一教的活動，而登上版面。

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