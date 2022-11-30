Vyacheslav Taran離奇死於空難　幣圈噩耗頻傳數週內3人接連逝世

俄羅斯加密貨幣大亨塔蘭（Vyacheslav Taran）11月25日死於一場直升機空難，終年53歲。巧合的是，在他去世前2天，另一名幣圈富豪庫蘭德（Tiantian Kullander）睡夢中逝世。塔蘭是數週內第3位死亡的幣圈富豪。



塔蘭乘坐的空中巴士H130直升機由瑞士洛桑（Lausanne）25日起飛，下午約1時飛至法國濱海城市聖伊萊爾－德維勒弗朗什（Villefranche-sur-Mer）附近墜毀。他是機上唯一乘客，並與機師死於這場空難。警方未指出事件有可疑。

英國《鏡報》稱涉事機師經驗豐富，此外當日機上本來還有一名乘客，卻在最後一刻取消登機——這令人懷疑空難是否另有內情。

塔蘭生前是交易及投資平台Libertex Group的總裁，以及Forex Club的創辦人。

據親政府俄羅斯媒體Life稱，Forex Club因涉嫌敲詐投資者，2018年被吊銷在俄執照。Life稱塔蘭「在俄羅斯有很多不滿他的客戶和敵人，他們很可能把他帶到國外。」

烏克蘭當局則稱，這空難與俄羅斯情報部門有關。烏克蘭獨立新聞社（UNIAN）報道稱，基輔聲稱塔蘭與俄羅斯聯邦對外情報總局有聯繫，據稱他在俄羅斯負責通過加密操作洗錢，但UNIAN沒提供證據。

Amber Group在官方網站公布庫蘭德（Tiantian Kullander）的死訊（網站截圖）

報道指塔蘭是數週內第3名死於非命的加密貨幣大亨。

市值一度達到30億美元（約235億港元）的數碼資產管理公司Amber Group共同創辦人庫蘭德（Tiantian Kullander）11月23日猝死，年僅30歲。總公司設在香港的Amber Group發聲明宣布他的死訊，稱他在睡夢中去世。

MakerDAO的共同創辦人Nikolai Mushegian於10月28日在波多黎各（Puerto Rico ）一海灘遇溺死亡，得年29歲。他死前3天前曾稱遭威脅。但警方稱案件沒可疑之處。

MakerDAO在2014年成立，是以太坊上自動化抵押貸款平台，也是穩定幣Dai的提供者。

公司業務也遭FTX事件衝擊，影響流動性。MakerDAO社群建議提高利息來留住存款，發起提高DAI年化殖利率的投票，並反對管理基金CoinShares對MakerDAO的5億美元的投資，因CoinShares資產在FTX有10%的曝險。